Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Más allá de que fueron notificados que no serán tenidos en cuenta, los referentes de Colón aún deben llegar a un acuerdo con la dirigencia

16 de diciembre 2025 · 12:10hs
Gigliotti

Prensa Colón

Gigliotti, Rodríguez y también Bernardi aún no acordaron su salida de Colón.

La nueva dirigencia que encabeza el presidente José Alonso va intentando solucionar los muchos problemas que Colón atraviesa en el plano económico.

La dirigencia debe acordar con los referentes

Y es por eso que el viernes pasado, la comisión directiva logró poner al día a los empleados de la institución, incluido el plantel, abonando a la mayoría de los futbolistas, los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Pero a los jugadores con contratos más importantes, se les abonó septiembre y octubre. Por lo cual, quedaría pagar noviembre y posteriormente diciembre.

Sucede que aún los dirigentes no llegaron a un acuerdo con alguno de los referentes, como por ejemplo los casos de Christian Bernardi y Emmanuel Gigliotti.

La dirigencia debe acordar con ambos futbolistas y saldar la deuda que mantiene con ellos. Tanto Bernardi como Gigliotti finalizan su vínculo el 31 de diciembre.

En tanto que la situación más compleja se da con Luis Rodríguez. Y es que si bien el comunicaron que no será tenido en cuenta, al Pulga le queda un año más de contrato.

Po lo cual, los dirigentes deben sentarse con Roberto San Juan, representante de Rodríguez, para llegar a un acuerdo. Y está claro que no será una negociación sencilla.

