Tigre busca ponerse al día ante Belgrano con la mira puesta en seguir de racha

El Matador recibe este miércoles al Pirata en Victoria, en el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. Los de Diego Dabove llegan fortalecidos tras avanzar en la Sudamericana y vencer a Racing, mientras que los cordobeses intentarán recuperarse de la caída ante Argentinos.

Tigre y Belgrano completarán este miércoles la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, cuando se enfrenten desde las 21.15 en el estadio José Dellagiovanna, en un duelo que fue postergado debido a la participación del conjunto de Victoria en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Echenique , mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium .

Tigre llega en alza tras un gran triunfo

El presente del equipo de Diego Dabove tuvo un cambio de rumbo en las últimas semanas. Después de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia y caer en el debut del Clausura ante Estudiantes de Río Cuarto, el Matador reaccionó con autoridad.

Primero eliminó a Nacional de Uruguay en los playoffs de la Copa Sudamericana, logrando el pase a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Montevideo City Torque. Luego confirmó su levantada con un resonante 3-1 sobre Racing en el Cilindro de Avellaneda, resultado que alimentó la ilusión de pelear arriba en el campeonato.

Belgrano quiere volver a sumar

El Pirata comenzó el segundo semestre con una gran alegría al imponerse 2-1 sobre Rosario Central en Alberdi, pero en su última presentación sufrió un traspié al perder 1-0 frente a Argentinos Juniors.

Además del resultado, el conjunto cordobés lamentó la expulsión de Franco "Mudo" Vázquez, una baja sensible para este compromiso.

Pese a la derrota, el entrenador Ricardo Zielinski respaldó a sus dirigidos y destacó el compromiso del plantel.

"Todos dejaron todo. Uno siempre tiene la sensación de que este equipo da todo lo que tiene", afirmó el Ruso en conferencia de prensa.

Probables formaciones de Tigre y Belgrano

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Santiago González; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Alcides Benítez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido

Hora: 21.15

Estadio: José Dellagiovanna

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli

TV: ESPN Premium