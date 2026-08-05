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Alerta por tormentas y fuertes vientos en Santa Fe: anuncian ráfagas de hasta 90 km/h, granizo y un brusco descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas y otra por vientos fuertes para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay durante toda la jornada del jueves

5 de agosto 2026 · 10:20hs
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El alerta es por tormentas fuertes con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo para Santa Fe y la región. (Foto de archivo)

El alerta es por tormentas fuertes con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo para Santa Fe y la región. (Foto de archivo)

Los habitantes de la ciudad de Santa Fe y gran parte del centro de la provincia deberán prepararse para una jornada con condiciones meteorológicas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este miércoles las alertas por tormentas y vientos fuertes que abarcan los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay, con vigencia desde la mañana y hasta la noche del jueves.

De acuerdo con el organismo nacional, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o localmente severas.

LEER MÁS: Ante el pronóstico de tormentas fuertes para la ciudad, el municipio activó el protocolo de riesgo hídrico

Entre los fenómenos previstos se destacan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, caída de granizo, abundante actividad eléctrica y lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.

Además, el SMN indicó que se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

El sistema de alerta temprano del Servicio Meteorológico Nacional

El sistema de alerta temprano del Servicio Meteorológico Nacional

Alerta por vientos fuertes en Santa Fe

A la advertencia por tormentas se suma una alerta por vientos del sector sur, que comenzarán a sentirse con el ingreso de un frente frío.

Según el informe oficial, se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h, situación que favorecerá un rápido descenso de la temperatura durante la noche del jueves.

Qué dice el pronóstico para la ciudad de Santa Fe

El Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la FICH-UNL explicó que durante este miércoles persiste una masa de aire cálido y húmedo en superficie que, al interactuar con aire algo más frío en altura, mantiene las condiciones de inestabilidad, con abundante nubosidad, elevada humedad y posibilidad de lloviznas, garúas y neblinas, especialmente en zonas rurales e islas.

Sin embargo, el escenario cambiará durante el jueves con el ingreso de un frente frío proveniente del sur/suroeste, que favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas, algunas de fuerte intensidad.

Las condiciones comenzarán a mejorar recién hacia la noche del jueves.

Cómo estará el tiempo el viernes y el fin de semana

Tras el paso del frente frío, el viernes presentará un panorama mucho más estable, aunque con un marcado descenso térmico.

El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 7°C y una máxima de apenas 14°C, con vientos moderados del sector sudoeste rotando al noroeste.

Para el sábado, en tanto, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a ligeramente nublado, condiciones estables y temperaturas con escasas variaciones: mínima de 8°C y máxima de 15°C, consolidando el ingreso del aire frío sobre la región.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe alerta tormentas vientos
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