Masters de Canadá: los argentinos que irán en busca de la clasificación a la tercera ronda

Se viene una intensa jornada en el sexto Masters 1000 de la temporada, que se desarrolla en Canadá. Cuáles son los argentinos que tendrán acción.

Los tenistas argentinos tendrán una intensa jornada este miércoles en el Masters de Canadá, donde irán en busca de la clasificación a la tercera ronda.

Los primeros de ellos en salir a la cancha serán Tomás Etcheverry (26º), Sebastián Báez y Mariano Navone, quienes jugarán sus respectivos partidos a las 12 del mediodía.

Etcheverry debuta en esta instancia por estar entre los 32 preclasificados y tendrá como oponente al portugués Nuno Borges.

Báez, por su parte, viene de ganarle al italiano Mattia Bellucci y tendrá como próximo obstáculo al belga Zizou Bergs (31º), mientras que Navone, quien consiguió una gran victoria sobre el italiano Matteo Berrettini, se enfrentará con el monegasco Valentin Vacherot (14º), un jugador que tuvo un enorme crecimiento en la última temporada.

Cerúndolo y Tirante, con duelos muy duros en Canadá

Más tarde será el turno de Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Agustín Tirante, quienes tendrán unos enfrentamientos muy complicados.

Cerúndolo se medirá no antes de las 13:10 con el noruego Casper Ruud (9º), quien supo ser número 2 del mundo pero que en las últimas temporadas no pudo mantenerse en la pelea por el número 1 del mundo.

A su vez, Tirante se cruzará no antes de las 14:20 con el estadounidense Taylor Fritz (7º), quien viene de conseguir su undécimo título profesional en el ATP 500 de Washington.

Finalmente, Francisco Cerúndolo (16º), el mejor argentino de los últimos años, buscará dejar de lado la irregularidad que lo caracterizó en los últimos meses y cuando juegue ante el estadounidense Alex Michelsen no antes de las 15:50.

La jornada de este miércoles también estará marcada por el debut del alemán y número 2 del mundo, Alexander Zverev, que es el primer preclasificado de este torneo debido a la baja del número 1, que es el italiano Jannik Sinner. Su oponente será el neerlandés Tallon Griekspoor.