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Ante el pronóstico de tormentas fuertes para la ciudad, el municipio activó el protocolo de riesgo hídrico

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias abundantes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo para este jueves en Santa Fe y la región. Cuadrillas municipales limpian desagües, canales y monitorean las estaciones de bombeo para optimizar el escurrimiento del agua.

5 de agosto 2026 · 10:07hs
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Ante el pronóstico de tormentas fuertes para la ciudad

Ante el pronóstico de tormentas fuertes para la ciudad, el municipio activó el protocolo de riesgo hídrico

Ante la emisión de un alerta por tormentas de variada intensidad expedido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Municipalidad de Santa Fe puso en marcha el Protocolo Base de prevención de riesgo hídrico. Las cuadrillas operativas intensificaron las tareas de desobstrucción y mantenimiento del sistema de drenaje en sectores prioritarios de la capital provincial.

Según el informe meteorológico, para la jornada de este jueves se prevé la llegada de precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, acompañadas por ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y eventual caída de granizo.

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Tareas preventivas en los barrios

El operativo despliega un trabajo articulado entre diversas áreas operativas del municipio, centrándose en los siguientes ejes clave:

Limpieza de desagües: desobstrucción de bocas de tormenta, alcantarillas y mantenimiento de canales a cielo abierto.

Erradicación de microbasurales: retiro de residuos en la vía pública para evitar el bloqueo del flujo hídrico hacia las estaciones de bombeo.

Mantenimiento de zanjas: limpieza de cunetas en zonas no pavimentadas y monitoreo continuo del funcionamiento del sistema electromecánico de bombeo.

Pedido de colaboración y canales de contacto

Desde la administración local instaron a la ciudadanía a actuar con responsabilidad colectiva, evitando disponer basura fuera de los horarios o lugares correspondientes durante el desarrollo del mal tiempo. Asimismo, recordaron que finalizado el evento meteorológico es crucial vaciar recipientes con agua acumulada para contener la proliferación del dengue.

Ante cualquier inconveniente registrado en la vía pública o anegamientos puntuales, se encuentra habilitada la línea gratuita del Sistema de Atención Ciudadana: 0800-777-5000.

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