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Unión ya conoce al árbitro para recibir a Central Córdoba

La Liga Profesional confirmó las autoridades para la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Tatengue será local el lunes desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril y tendrá a Nazareno Arasa como juez principal.

Ovación

Por Ovación

5 de agosto 2026 · 10:17hs
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Unión ya conoce al árbitro para recibir a Central Córdoba

La Liga Profesional oficializó las designaciones arbitrales para la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, en la que Unión recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo lunes 10 de agosto, desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril.

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El encargado de impartir justicia será Nazareno Arasa, quien estará acompañado por Marcos Horticolou y Joaquín Badano como asistentes. Leandro Billanueva será el cuarto árbitro, mientras que Hernán Mastrángelo estará al frente del VAR y Nelson Sosa será el AVAR.

Un árbitro con números positivos para Unión

Arasa dirigió a Unión en 22 oportunidades, con un saldo favorable para el conjunto rojiblanco.

* 22 partidos

*- 9 triunfos

* 8 empates

* 5 derrotas

* 41 tarjetas amarillas

* 0 tarjetas rojas directas

* 0 dobles amarillas

* 5 penales sancionados

El primer antecedente del juez con el Tatengue se remonta al 17 de mayo de 2018, cuando Unión derrotó 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú por la primera ronda de la Copa Argentina.

En tanto, el último partido que le dirigió fue el 3 de febrero de 2026, por la tercera fecha del Torneo Apertura, en la contundente victoria 4-0 sobre Gimnasia de Mendoza en el 15 de Abril.

Los antecedentes de Arasa con Central Córdoba

Por el lado del conjunto santiagueño, Nazareno Arasa registra 20 partidos como árbitro principal, con un balance muy parejo.

* 20 partidos

* 8 victorias

* 8 empates

* 4 derrotas

* 56 tarjetas amarillas

* 0 tarjetas rojas directas

* 0 expulsiones por doble amonestación

* 3 penales sancionados

Su primer encuentro dirigiendo al Ferroviario fue el 14 de abril de 2019, en el empate 1-1 ante Mitre por la entonces Primera Nacional.

El último antecedente fue el 2 de mayo de 2026, cuando Central Córdoba cayó 2-1 frente a Boca por la novena fecha del Torneo Apertura.

La terna arbitral para Unión-Central Córdoba

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistente 1: Marcos Horticolou.

Asistente 2: Joaquín Badano.

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva.

VAR: Hernán Mastrángelo.

AVAR: Nelson Sosa.

De esta manera, Unión ya conoce quién será el encargado de controlar un encuentro importante para sus aspiraciones en la Zona A, donde buscará hacerse fuerte en Santa Fe para seguir sumando en el Torneo Clausura.

Todos los árbitros de la fecha 4 del Clausura

Viernes 7 de agosto

19.30: Rosario Central vs. Aldosivi (Pablo Echavarría).

21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto (Gonzalo Pereira).

Sábado 8 de agosto

14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes (Andrés Merlos).

14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Leandro Rey Hilfer).

17.00: Tigre vs. River (Andrés Gariano).

19.15: Boca vs. Vélez, en el estadio Tomás A. Ducó (Yael Falcón Pérez).

21.30: Independiente vs. Platense (Nicolás Ramírez).

21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Sebastián Zunino).

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Domingo 9 de agosto

15.00: San Lorenzo vs. Huracán (Darío Herrera).

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell's (Álvaro Carranza).

17.45: Gimnasia LP vs. Barracas Central (Nicolás Lamolina).

20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Pablo Dóvalo).

Lunes 10 de agosto

19.00: Banfield vs. Belgrano (Sebastián Martínez).

21.15: Unión vs. Central Córdoba (Nazareno Arasa).

Martes 11 de agosto

21.00: Talleres vs. Lanús (Luis Lobo Medina).

Unión Nazareno Arasa Central Córdoba
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