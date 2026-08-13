Tigre cayó ante City Torque y deberá remontar en Montevideo por la Sudamericana

Tigre perdió 1-0 como local ante Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final y quedó obligado a ganar en la revancha.

Tigre no tuvo una buena noche y perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en el estadio José Dellagiovanna, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Matador tuvo pocas situaciones claras y no pudo aprovechar la localía, mientras que el conjunto uruguayo consiguió una ventaja importante para la revancha en Montevideo.

City Torque golpeó en el segundo tiempo

La primera llegada del encuentro fue para Tigre, a los cuatro minutos. Un córner al punto del penal encontró la cabeza de Alfio Oviedo, pero el delantero no pudo darle dirección y su remate se fue alto y desviado. A los 28 minutos, Joaquín Laso apareció en zona ofensiva después de un tiro de esquina y sacó un disparo bajo desde el borde del área, aunque el remate no tuvo precisión y terminó en las manos del arquero Franco Torgnascioli.

City Torque respondió once minutos después con un zurdazo lejano y cruzado de Salomón Rodríguez. El delantero, con pasado en el fútbol argentino, buscó sorprender a Felipe Zenobio, pero la pelota se fue ancha.

En el cierre de la primera mitad, el conjunto uruguayo volvió a generar peligro. Un córner al primer palo encontró nuevamente a Rodríguez, cuyo cabezazo obligó a Zenobio a realizar una buena atajada sobre su palo izquierdo.

Pizzichillo marcó el único gol

El equipo visitante encontró la ventaja a los siete minutos del complemento. Franco Pizzichillo recibió y sacó un gran derechazo cruzado que se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Zenobio para establecer el 1-0.

Tigre tuvo que salir en busca del empate y dejó espacios en defensa. A los 23 minutos, un error defensivo dejó a Rodríguez mano a mano con Zenobio, pero el delantero definió débil y el arquero del Matador pudo controlar la situación. Tres minutos más tarde, Jabes Saralegui recibió sobre el sector izquierdo, avanzó hasta el área y remató buscando el segundo palo. Sin embargo, Torgnascioli estuvo atento y logró anticiparse para quedarse con la pelota.

A los 30 minutos, Tigre volvió a aproximarse mediante una pelota parada. Un córner cayó cerca del área chica y Alan Barrionuevo quedó en posición de remate, pero no pudo darle dirección y su disparo terminó en las manos del arquero uruguayo.

Tigre buscará la remontada en Montevideo

A ocho minutos del final, Mauro Méndez tuvo otra oportunidad para el Matador. Un centro desde la izquierda encontró al delantero, que buscó el segundo palo con un cabezazo, aunque la pelota se fue apenas desviada.

La serie se definirá el próximo miércoles 19 de agosto, desde las 21:30, en el estadio Centenario de Montevideo. Tigre deberá ganar en Uruguay para dar vuelta la eliminatoria y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.