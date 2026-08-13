Conmebol y la FCF donarán un millón de dólares para ayudar a Colombia tras el terremoto

La Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol realizarán una donación conjunta para colaborar con la reconstrucción tras el devastador terremoto.

La Conmebol y la FCF donarán dinero por el terremoto en Colombia.

La Confederación Sudamericana de Fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol se unieron para realizar una donación de un millón de dólares destinada a colaborar con Colombia tras el terremoto que provocó graves daños en distintas regiones del país. El dinero será utilizado para apoyar las tareas de reconstrucción y asistencia a las comunidades afectadas.

La donación de Conmebol y la FCF

La Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, confirmó la donación conjunta con la Federación Colombiana de Fútbol. El monto será destinado a “apoyar las labores de reconstrucción” luego del terremoto que golpeó al país. El dinero será canalizado a través de la campaña “Colombia un solo corazón”, liderada por la Primera Dama del país, Ana Lucía Pineda, con el objetivo de colaborar con las zonas que sufrieron mayores daños.

El mensaje de la Conmebol

A través de un comunicado, la máxima entidad del fútbol sudamericano expresó su solidaridad con las víctimas y las familias afectadas por la tragedia.

“En momentos de dolor, la familia del fútbol sudamericano reafirma el compromiso y extiende una mano solidaria al pueblo colombiano, acompañando a las familias y comunidades afectadas por esta emergencia”, señaló la Conmebol.

Además, la organización remarcó que esta acción demuestra que “el fútbol trasciende las canchas y permanece cerca de su gente”.

La Conmebol y la FCF también hicieron un llamado a la comunidad deportiva, incluidos clubes, aliados estratégicos y aficionados, para continuar apoyando las distintas iniciativas destinadas a recaudar fondos e insumos para los damnificados.

La magnitud de la tragedia en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este jueves en Bogotá que al menos 265 personas murieron como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Según los datos consolidados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, también se registraron 3.494 personas heridas y 496 desaparecidas.

Las regiones más afectadas

De acuerdo con los datos de la UNGRD, el impacto del terremoto se concentró principalmente en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca.

Las autoridades advirtieron que el proceso de reconstrucción representa un enorme desafío debido a la grave situación fiscal que atraviesa el país, mientras continúan las tareas de asistencia y búsqueda de personas afectadas por el desastre.