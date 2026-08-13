Unión aseguró a su joven goleador: Valentín Cerrudo renovó hasta diciembre de 2028

Valentín Cerrudo extendió su vínculo con Unión y seguirá en el club hasta 2028, luego de destacarse en Reserva y debutar en Primera.

Unión continúa apostando por sus jóvenes talentos y aseguró la continuidad de Valentín Cerrudo, quien renovó su contrato con el club hasta diciembre de 2028. El delantero viene de destacarse en Reserva y ya tuvo sus primeros minutos en Primera División durante el Torneo Clausura 2026.

Cerrudo renovó su contrato con Unión

La institución santafesina confirmó oficialmente la extensión del vínculo a través de sus redes sociales. “CERRUDO 2028. El delantero Tatengue Valentín Cerrudo firmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2028. ¡Vamos por más Valen!”, publicó Unión.

Los números del delantero en Reserva

El atacante tuvo una participación destacada durante las últimas temporadas en la Copa Proyección, donde fue sumando minutos, experiencia y protagonismo.

En 2025 disputó 27 partidos correspondientes a las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura, además de tres encuentros de playoffs. Durante ese período convirtió ocho goles y acumuló más de 1.400 minutos en cancha.

Su mejor registro llegó en el Clausura 2025, cuando participó en 13 partidos, marcó cinco goles y aportó dos asistencias.

Durante el Apertura 2026 volvió a ser importante para el equipo y disputó 15 encuentros, en los que convirtió cuatro goles y sumó 1.073 minutos. En total, teniendo en cuenta sus participaciones entre Unión de Santa Fe II y su paso por Unión de Sunchales, Cerrudo acumula 52 partidos, 13 goles, dos asistencias y 2.755 minutos.

El salto de Reserva a Primera

El buen rendimiento del delantero también le permitió dar el salto al plantel profesional. Durante el Torneo Clausura 2026, Cerrudo sumó sus primeros minutos en Primera División con la camiseta de Unión. El atacante ingresó en uno de los encuentros dirigidos por Leonardo Madelón y disputó 20 minutos frente a Platense, una experiencia que significó otro paso importante en su crecimiento.

El desafío de consolidarse en Unión

Con la renovación hasta diciembre de 2028, el Tatengue volvió a demostrar su intención de proteger y desarrollar a sus jóvenes futbolistas dentro de la institución.

Para Cerrudo, el nuevo contrato representa un respaldo a su crecimiento y le abre una nueva etapa en su carrera: desde sus comienzos en las inferiores, pasando por Reserva, hasta llegar al plantel profesional de Unión.