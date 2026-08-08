River busca cortar su peor racha ante un Tigre en alza que quiere aprovechar la crisis del Millonario

River visita al Matador este sábado desde las 17, obligado a ganar tras tres derrotas consecutivas en el Clausura.

River tendrá este sábado una prueba decisiva cuando visite a Tigre desde las 17, en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El Millonario todavía no consiguió sumar en el campeonato y buscará reaccionar después de las derrotas ante Belgrano, Argentinos Juniors y Rosario Central, que encendieron las alarmas en Núñez.

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River necesita reaccionar

River atraviesa un complicado comienzo de semestre. Las tres caídas consecutivas dejaron al equipo sin puntos y generaron cuestionamientos entre los hinchas, especialmente después del último encuentro disputado en el Monumental. Tendrá además que administrar energías pensando en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Independiente Santa Fe entre semana. Por eso, Coudet analiza algunas modificaciones, aunque mantendría buena parte de la estructura habitual.

Ante Tigre, Ángel Correa aparece como una de las principales novedades luego de recuperarse de su lesión y sería titular. Francisco Ortega, por su parte, tendría su primera presentación desde el inicio con la camiseta del Millonario. Marcos Acuña y Mauro Arambarri no estarán disponibles debido a distintas lesiones.

Tigre llega en otra sintonía

El presente del Matador es completamente diferente. El equipo de Diego Dabove acumula dos partidos sin perder y llega con confianza después de eliminar a Nacional de Uruguay en la Copa Sudamericana, vencer a Racing en Avellaneda y empatar ante Belgrano.

Tigre intentará aprovechar su buen momento y la condición de local para profundizar las dudas de River.

El conjunto de Victoria también tendrá actividad internacional durante la próxima semana: el miércoles se enfrentará a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.

Un antecedente que favorece al Matador

El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó con una contundente victoria de Tigre. El Matador se impuso 4-1 ante River, con dos goles de Ignacio Russo y los tantos de Tiago Serrago y David Romero.

Ese antecedente reciente alimentará la confianza del conjunto local, que buscará repetir aquella actuación frente a un rival que necesita imperiosamente volver a ganar.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Hora y escenario

River y Tigre se enfrentarán este sábado desde las 17, en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026.

El Millonario necesita sumar por primera vez en el campeonato, mientras que el Matador buscará extender su buen momento y aprovechar la oportunidad de golpear nuevamente a uno de los grandes.