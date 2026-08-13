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La inflación de julio fue del 2,1% y volvió a subir tras tres meses de desaceleración

El IPC nacional registró una aceleración de dos décimas respecto de junio, cuando había marcado 1,9%. En los primeros siete meses de 2026 acumula una suba del 19,3%. Recreación y Cultura encabezó los aumentos, con 5%, mientras que Prendas de vestir y calzado fue el único rubro con una variación negativa, de -1,3%.

13 de agosto 2026 · 16:22hs
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Inflación de julio: el IPC nacional subió 2

Inflación de julio: el IPC nacional subió 2,1%, interrumpiendo tres meses de desaceleración.

La inflación de julio fue del 2,1% a nivel nacional, según el dato difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró así una aceleración después de tres meses consecutivos de desaceleración.

Con el resultado de julio, la inflación acumulada en los primeros siete meses de 2026 alcanzó el 19,3%. El dato también implica un aumento respecto del registro de junio, cuando el IPC había sido del 1,9%.

La inflación volvió a superar el 2%

El dato de julio interrumpió la tendencia descendente que se había observado durante el segundo trimestre. En abril, el IPC había registrado una variación del 2,6%; en mayo, del 2,1%, y en junio había descendido al 1,9%.

De esta manera, julio marcó un repunte de 0,2 puntos porcentuales respecto del mes anterior, aunque el índice se mantuvo cerca del 2%.

Recreación y Cultura fue el rubro que más aumentó

Entre las divisiones que componen el IPC, Recreación y Cultura presentó la mayor variación mensual, con una suba del 5%.

De acuerdo con el INDEC, el incremento estuvo asociado principalmente a los aumentos registrados en paquetes turísticos y servicios culturales.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado registró una caída del 1,3%, convirtiéndose en la división con menor variación del mes.

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Diferencias entre las regiones

El comportamiento de los precios tampoco fue uniforme en todo el país.

El Gran Buenos Aires (GBA) registró una inflación del 2,3%, por encima del promedio nacional y se ubicó como la región con mayor incremento mensual.

En tanto, Cuyo presentó la menor variación, con un 1,9%.

Un dato que estaba dentro de las previsiones

El resultado de julio se ubicó dentro del rango que habían anticipado distintas consultoras privadas, que proyectaban una inflación mensual de entre 1,8% y 2,4%.

Entre las estimaciones más bajas se encontraba la de Orlando Ferreres & Asociados, que había proyectado un 1,8% para el IPC nacional. Su cálculo se ubicaba por debajo del dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido del 2,9%.

En el otro extremo, LCG había estimado una inflación cercana al 2,4% para julio al analizar la evolución de los distintos subrubros y aplicar la estructura de ponderaciones utilizada por el INDEC.

Así, el 2,1% informado oficialmente quedó prácticamente en el centro de las previsiones privadas.

El desafío de sostener la desaceleración

El dato de julio vuelve a poner el foco sobre la evolución de los precios durante el segundo semestre. Si bien la inflación continúa muy por debajo de los niveles registrados durante los períodos de mayor aceleración, el repunte respecto de junio interrumpe la secuencia de tres meses consecutivos de desaceleración.

Con un 19,3% acumulado entre enero y julio, la evolución de los precios de los próximos meses será clave para determinar si el índice logra retomar la tendencia descendente o si el repunte de julio marca el inicio de una nueva aceleración.

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