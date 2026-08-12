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Insólito: Boca sacó del medio dos veces ante Recoleta por Copa Sudamericana 2026

Boca protagonizó una situación insólita ante Recoleta: sacó del medio al inicio de ambos tiempos, mientras el árbitro Piero Maza no advirtió ese raro hecho.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 08:58hs
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Insólito: Boca sacó del medio dos veces ante Recoleta por Copa Sudamericana 2026

El triunfo de Boca ante Recoleta de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó una situación insólita. El equipo argentino sacó del medio al comenzar el partido y volvió a hacerlo en el inicio del segundo tiempo, una particularidad que pasó inadvertida para los protagonistas y también para el árbitro chileno Piero Maza durante ese encuentro.

LEER MAS: Boca abre los octavos de final de la Sudamericana ante Recoleta de Paraguay

Una situación que casi nadie advirtió

Boca hizo las veces de local en el estadio de Huracán y consiguió avanzar en su objetivo dentro de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el partido quedó marcado por una situación que llamó la atención después del encuentro.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue el encargado de realizar el saque inicial tanto al comienzo del partido como después del entretiempo. La particularidad pasó inadvertida durante el desarrollo del juego y ninguno de los equipos pareció advertir lo ocurrido.

El curioso error del árbitro

La situación también tuvo como protagonista al árbitro chileno Piero Maza, quien tampoco se percató de que Boca había realizado el saque desde el círculo central en las dos oportunidades.

Si bien hubo una distracción generalizada entre los protagonistas, resulta llamativo que el cuerpo arbitral tampoco haya advertido la situación. El hecho terminó convirtiéndose en una de las escenas más curiosas que dejó el partido entre Boca y Recoleta.

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