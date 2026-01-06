Uno Santa Fe | Ovación | Tigre

Tigre va a fondo en el mercado para soñar con la Copa Sudamericana

Tigre avanza con paso firme en el mercado de pases de cara a la temporada 2026, donde buscará ser protagonista tanto en el plano local como en la Sudamericana

6 de enero 2026 · 18:33hs
Tigre va a fondo en el mercado para soñar con la Copa Sudamericana

Tigre avanza con paso firme en el mercado de pases de cara a la temporada 2026, donde buscará ser protagonista tanto en el plano local como en la Copa Sudamericana, con una serie de incorporaciones que reflejan la ambición deportiva, decidido a potenciar su plantel para afrontar un calendario exigente y dar pelea a nivel internacional.

La dirigencia entendió que la competencia continental obliga a elevar la vara y reforzar cada línea del equipo. Por eso, el mercado muestra una estrategia clara: combinar compras definitivas, préstamos y contratos a mediano plazo, apuntando a lograr un equilibrio entre jerarquía inmediata y proyección futura.

Tigre se mueve buscando nombres fuertes

Uno de los movimientos más relevantes fue la compra del 50% del pase de Ignacio Russo. El delantero aparece como una pieza clave en ofensiva y una alternativa importante para un equipo que necesitará eficacia y gol en el plano internacional. La inversión parcial marca una apuesta concreta por su crecimiento.

En la mitad de la cancha, el Matador sumó a Joaquín Mosqueira (préstamo), en busca de dinámica, recuperación y equilibrio. A esa incorporación se agregan las llegadas, también como cedidos, de Jabes Saralegui y Tiago Serrago, dos futbolistas que amplían el abanico de variantes y le dan mayor profundidad al plantel.

En defensa, Tigre aseguró la llegada de Juan Villalba, quien firmó contrato por 18 meses. Su arribo apunta a reforzar la última línea y aportar solidez y regularidad, aspectos fundamentales para sostener el rendimiento en dos frentes.

Otro refuerzo importante es Santiago López, quien se incorporó a préstamo con opción de compra, una modalidad que le permite al club evaluar su rendimiento antes de una inversión definitiva. La operación más contundente fue la compra del 100% del pase de David Romero, una señal clara de que Tigre está dispuesto a invertir fuerte para construir una base sólida de jugadores propios.

Con estos movimientos, el Matador empieza a delinear un plantel competitivo, largo y con variantes. El mensaje es claro: Tigre se arma con todo para la Copa Sudamericana y buscará representar a la localidad de Gloria con ambición y protagonismo en el plano internacional.

