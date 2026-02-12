Uno Santa Fe | Ovación | Tigre

Tigre vs. Aldosivi: el Matador busca mantener el invicto tras la histórica goleada a River

El equipo de Diego Dabove recibe al Tiburón en Victoria por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, con la ilusión de seguir en lo más alto de la Zona B.

Ovación

Por Ovación

12 de febrero 2026 · 12:36hs
Tigre vs. Aldosivi: el Matador busca mantener el invicto tras la histórica goleada a River

Este jueves, Tigre recibirá a Aldosivi en el estadio José Dellagiovanna, en un duelo clave de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Tras la histórica victoria 4-1 sobre River, el conjunto de Diego Dabove buscará consolidar su rendimiento y mantener el liderazgo de la Zona B, mientras que el Tiburón intentará sumar su primer triunfo en el campeonato.

El Matador arrancó el Apertura con una racha impecable: venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, igualó 1-1 con Belgrano, superó 3-1 a Racing y aplastó 4-1 a River en el Monumental. Este arranque demuestra la solidez defensiva y la capacidad de rematar los partidos con contragolpes veloces, mientras Ignacio Russo y David Romero se consolidan como piezas ofensivas claves.

El Tiburón aún no conoce la victoria en el Apertura: empates sin goles ante Defensa y Justicia y Barracas Central, caída 3-1 contra Gimnasia y un empate agónico 1-1 frente a Rosario Central. Nicolás Cordero, la gran carta de gol, será determinante en la ofensiva junto a Junior Arias, mientras Aldosivi intenta encontrar fluidez táctica y equilibrio defensivo ante un Tigre en racha.

Formaciones probables para Tigre vs Aldosivi:

Tigre (4-4-2): Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero.

Aldosivi (4-2-3-1): Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Federico Gino; Lucas Rodríguez, Esteban Rolón; Roberto Bochi, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero.

Datos del partido y transmisión

  • Estadio: José Dellagiovanna (Victoria)
  • Hora: 19:00
  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • TV: ESPN Premium
Tigre Aldosivi River Diego Dabove
Noticias relacionadas
river: gestion audaz y urgencia futbolistica en la era di carlo

River: gestión audaz y urgencia futbolística en la era Di Carlo

El detalle pormenorizado de cómo Unión tuvo interacción de redes sociales en el Torneo Apertura.

La Fecha cinco propone: duelo de estilos y presión en el Torneo Apertura

River fue habilitado para vender bebidas alcohólicas en el partido ante Tigre.

River será el primer club argentino en vender alcohol durante un partido

¿habra onda expansiva? river vendera alcohol en el monumental durante los partidos

¿Habrá onda expansiva? River venderá alcohol en el Monumental durante los partidos

Lo último

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Último Momento
Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Ovación
Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe