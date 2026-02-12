Tigre vs. Aldosivi: el Matador busca mantener el invicto tras la histórica goleada a River El equipo de Diego Dabove recibe al Tiburón en Victoria por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, con la ilusión de seguir en lo más alto de la Zona B. Por Ovación 12 de febrero 2026 · 12:36hs

Este jueves, Tigre recibirá a Aldosivi en el estadio José Dellagiovanna, en un duelo clave de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Tras la histórica victoria 4-1 sobre River, el conjunto de Diego Dabove buscará consolidar su rendimiento y mantener el liderazgo de la Zona B, mientras que el Tiburón intentará sumar su primer triunfo en el campeonato.

El Matador arrancó el Apertura con una racha impecable: venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, igualó 1-1 con Belgrano, superó 3-1 a Racing y aplastó 4-1 a River en el Monumental. Este arranque demuestra la solidez defensiva y la capacidad de rematar los partidos con contragolpes veloces, mientras Ignacio Russo y David Romero se consolidan como piezas ofensivas claves.

El Tiburón aún no conoce la victoria en el Apertura: empates sin goles ante Defensa y Justicia y Barracas Central, caída 3-1 contra Gimnasia y un empate agónico 1-1 frente a Rosario Central. Nicolás Cordero, la gran carta de gol, será determinante en la ofensiva junto a Junior Arias, mientras Aldosivi intenta encontrar fluidez táctica y equilibrio defensivo ante un Tigre en racha. Formaciones probables para Tigre vs Aldosivi: Tigre (4-4-2): Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. Aldosivi (4-2-3-1): Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Federico Gino; Lucas Rodríguez, Esteban Rolón; Roberto Bochi, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero. Datos del partido y transmisión Estadio: José Dellagiovanna (Victoria)

José Dellagiovanna (Victoria) Hora: 19:00

19:00 Árbitro: Bryan Ferreyra

Bryan Ferreyra VAR: Gastón Monsón Brizuela

Gastón Monsón Brizuela TV: ESPN Premium