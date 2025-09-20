Uno Santa Fe | Ovación | Tigre

Tigre y Aldosivi, duelo de necesitados en Victoria

El "Matador" recibe en el Monumental de Victoria al "Tiburón" por la novena fecha del Torneo Clausura.

20 de septiembre 2025 · 10:35hs
Tigre y Aldosivi, duelo de necesitados en Victoria

Tigre y Aldosivi chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Se podrá ver por ESPN Premium.

Los dos equipos llegan en baja, con el “Tiburón” último, sin victorias en el torneo y apremiado con los promedios.

Probables formaciones de Tigre vs Aldosivi

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martin Garcia, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Justo Giani. DT: Guillermo Farré.

