Tigre y Defensa buscarán seguir en levantada en Victoria

Tigre recibirá a Defensa y Justicia, desde las 19, en un choque de la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura, donde manda Unión en soledad.

3 de octubre 2025 · 08:03hs
Tigre y Defensa buscarán seguir en levantada en Victoria

Tigre y Defensa y Justicia chocan este viernes en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna de Victoria. Se podrá ver por ESPN Premium.

Los dos equipos llegan en levantada, tras sendos triunfos, y acumulan 15 unidades para arrancar la jornada en zona de playoffs.

Probables formaciones de Tigre vs Defensa y Justicia

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.

