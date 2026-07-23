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Italia ya hizo gestiones para tener como técnico a Guardiola y Ancelotti

Italia reconoció que ya inició contactos con Carlo Ancelotti y Pep Guardiola para definir al entrenador que encabezará la reconstrucción de la Selección

23 de julio 2026 · 17:06hs
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Italia ya hizo gestiones para tener como técnico a Guardiola y Ancelotti

Italia reconoció que ya inició contactos con Carlo Ancelotti y Pep Guardiola para definir al entrenador que encabezará la reconstrucción de la selección tras una nueva ausencia en la Copa del Mundo.

La confirmación llegó de la mano de Paolo Maldini, flamante director general de selecciones, quien admitió que la federación comenzó las gestiones con dos de los técnicos más prestigiosos del fútbol mundial.

Italia busca DT

Durante una conferencia en la sede de la Serie A, Maldini confirmó que ambos entrenadores forman parte de los principales objetivos: "De Guardiola no podemos dar noticias, pero es uno de nuestros objetivos", afirmó.

Luego agregó: “También hablamos con Carlo Ancelotti. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general”.

La posibilidad de incorporar a Ancelotti genera especial repercusión por su actualidad como entrenador de Brasil, ya que el italiano tiene contrato con la Confederación Brasileña de Fútbol hasta 2030 dentro de un proyecto a largo plazo, por lo que una eventual salida aparece como un escenario complejo.

Sin embargo, desde la dirigencia italiana no descartan ninguna alternativa mientras buscan al reemplazante definitivo, por lo que seguirán firmes con su idea de repatriar al exentrenador del Real Madrid.

Maldini explicó que la prioridad es encontrar al entrenador indicado, incluso si eso implica retrasar la designación: “Lo ideal sería nombrar al seleccionador esta misma semana, pero lo es aún más esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero en el fondo tampoco tanta”, sostuvo.

El exdefensor también se refirió al desafío de encabezar la renovación del fútbol italiano: "Siento una gran responsabilidad y presión, aquí hay un proyecto ambicioso. Es una llamada a las armas y cuando Italia llama es difícil decir que no", expresó.

Guardiola continúa siendo el gran sueño de la federación, por lo que dirigentes italianos viajaron a Barcelona para reunirse con el entrenador catalán, actualmente en un año sabático tras su salida del Manchester City, aunque el encuentro solo habría servido para un primer acercamiento.

Como alternativas, Italia también analiza a Roberto Mancini, Andrea Pirlo y Antonio Conte, con Mancini como el candidato mejor posicionado mientras busca volver a clasificar a un Mundial tras quedarse afuera de Rusia 2018, Qatar 2022 y la próxima edición, luego de la eliminación en la fase de grupos de Brasil 2014.

Italia Carlo Ancelotti Pep Guardiola
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