Nuevas veredas, más accesibilidad y mayor seguridad para siete escuelas del polo educativo de Blas Parera

La obra, financiada a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), presenta un 99% de avance e incluye más de 300 metros de nuevas veredas, vallas de seguridad, mobiliario urbano y mejoras en accesibilidad para garantizar entornos escolares más seguros.

El Plan de Mejoramiento de Veredas que impulsa la Municipalidad de Santa Fe avanza hacia su finalización en el polo educativo ubicado sobre avenida Blas Parera y Regimiento 12 de Infantería , una de las zonas con mayor circulación diaria de estudiantes, docentes y familias de la ciudad.

La intervención, ejecutada mediante el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) , alcanza un 99% de ejecución y beneficia de manera directa a siete establecimientos educativos: la Escuela N.º 19 "Juan de Garay", el Jardín N.º 52 "Juan Ramón Jiménez", el CEF N.º 55 "Nehuén", la Escuela Técnica N.º 633 "Centenario de Bolivia", el EEMPA N.º 1157 "Julieta Lanteri", la Escuela Primaria Nocturna N.º 2545 "José Hernández" y el Taller N.º 158 "Almafuerte".

Solo resta completar un tramo de la obra una vez que concluyan los trabajos que realiza Aguas Santafesinas en el sector.

Trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad educativa

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el trabajo articulado entre el municipio, el FAE y las autoridades escolares para concretar una intervención largamente esperada.

"Lo que a uno más contento lo pone es este trabajo en equipo entre la Secretaría de Educación, el Fondo de Asistencia Educativa y los directivos que conforman la familia de todas estas instituciones educativas", afirmó.

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El mandatario sostuvo además que el contacto permanente con las escuelas permite definir nuevas prioridades para la ciudad. "Cuando uno se encuentra con directores de escuela se lleva nuevos desafíos para ver cuándo le podemos dar prioridad", señaló.

La obra demandó una inversión de $99.977.113,19 y está a cargo de la empresa BLS.

En ese marco, Poletti reafirmó el compromiso de su gestión con la infraestructura urbana. "Para estar mejor hay que arreglar lo que está mal", expresó.

Además, ratificó el objetivo de completar el mejorado de las calles de tierra ubicadas al oeste de la Laguna Setúbal antes de finalizar su mandato.

Más seguridad y accesibilidad para las escuelas

La intervención comprende la renovación integral de casi tres cuadras, con la reconstrucción de senderos peatonales, trabajos de parquización, colocación de vallas de seguridad frente al jardín de infantes y la incorporación de mobiliario urbano.

La secretaria de Educación municipal, Alicia Barletta, explicó que las tareas forman parte de la Licitación N.º 6 del Plan de Veredas que ejecuta el FAE.

"La propuesta busca construir senderos más accesibles y más seguros en diferentes instituciones de la ciudad", indicó.

La funcionaria precisó que la obra incluye más de 300 metros de nuevas veredas en un sector que concentra establecimientos de distintos niveles educativos.

"Las veredas son lugares donde se encuentran las familias para retirar a sus niños y niñas, y es importante que estén en buenas condiciones", remarcó.

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Una obra esperada por toda la comunidad

Desde las instituciones educativas valoraron la transformación del entorno y el impacto positivo que tendrá tanto para la comunidad escolar como para los vecinos del barrio.

La directora de la Escuela N.º 19, Mónica Godoy, destacó que la intervención responde a un reclamo histórico.

"En representación de todas las escuelas beneficiadas quiero agradecer; fueron unos cuantos años de lucha para poder tenerlo y hoy tenemos puesta en valor todas las veredas de nuestras instituciones", expresó.

La directiva aseguró además que los beneficios trascienden el ámbito educativo.

"Son obras que transforman el barrio: no solo se benefician las instituciones educativas, se beneficia el barrio en general", sostuvo.

Finalmente, adelantó que las escuelas continuarán gestionando nuevas mejoras urbanas, entre ellas el estabilizado de las calles laterales, una obra que facilitará el acceso diario de cientos de estudiantes y docentes al complejo educativo.