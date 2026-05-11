Sorpresa en Rafaela: secuestraron más de 20 kilos de pasta base en un colectivo proveniente de Salta

Un operativo de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 34 permitió incautar más de 20 kilos de pasta base de cocaína ocultos en un micro de larga distancia. Durante el procedimiento también fueron identificados tres ciudadanos chinos indocumentados , cuya situación quedó bajo investigación de la Justicia Federal.

Este lunes a las 6.40 , durante un operativo de control vehicular de Prevención Activa ejecutado por oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina en el kilómetro 387 de la Ruta Nacional 34 , en jurisdicción de Rafaela , departamento Castellanos , se secuestraron 20,15 kilogramos de pasta base de cocaína transportados en un colectivo de larga distancia proveniente de Salta .

En el marco del mismo procedimiento, tres ciudadanos chinos fueron identificados sin la documentación migratoria requerida para el ingreso al país y quedaron aprehendidos dentro de la investigación sobre el origen de los estupefacientes.

Intenso olor a pintura

Durante la inspección del vehículo, los efectivos hallaron tres cajas de cartón sin ningún dato identificatorio: sin remitente, sin destinatario y sin indicación sobre su contenido. Lo que sí llamó la atención de los agentes fue un intenso olor que emanaba de los bultos, similar al de la pintura. Tanto los pasajeros como el conductor del micro manifestaron desconocer a quién pertenecían los paquetes, lo que encendió de inmediato las alarmas de los investigadores.

POLICIALES 2

Ante la situación, los oficiales se comunicaron con el fiscal de turno de Rafaela, Pablo Alejandro Micheletti, quien intervino de inmediato y dispuso dar participación a la Dirección Nacional de Migraciones para que se encargará de la situación irregular de los tres ciudadanos extranjeros. En paralelo, el juez federal de Rafaela, el doctor Aurelio Murúa Cuello, ordenó judicialmente la apertura de las cajas sospechosas.

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Más de 20 kilos de pasta base de cocaína

El resultado del procedimiento no dejó margen para la duda: en el interior de los tres cartones se encontraron veinte bandejas de aluminio esmaltado de color negro que contenían sustancia estupefaciente. Los análisis preliminares confirmaron que se trataba de pasta base de cocaína, con un peso total de 20,15 kilogramos. La totalidad del material fue secuestrado y la causa quedó a disposición de la Justicia Federal de Rafaela, que continúa investigando el origen del cargamento, los posibles destinatarios y la eventual vinculación de las personas detenidas con la red de distribución.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento de oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina a la Jefatura de la Región II, que hizo lo propio con el fiscal federal Pablo Michelleti, que ordenó la inmediata participación con los tres chinos indocumentados que viajaban entre los pasajeros del colectivo, como también el secuestro de los más de 20 kilos de pasta base de cocaína, y que tuviera una férrea cadena de custodia permanente. La Justicia Federal de Rafaela, que continúa investigando el origen del cargamento, los posibles destinatarios y la eventual vinculación de las personas detenidas con la red de distribución.

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Qué es la pasta base de cocaína

La pasta base de la cocaína, la que también es conocida como PCB, pasta base o bazuco, es una droga estimulante de alto poder adictivo, caracterizada por ser un producto intermedio en el proceso de elaboración del clorhidrato de cocaína. A diferencia de la cocaína en polvo que se aspira, la pasta base se obtiene de la maceración de las hojas de coca y se mezcla con solventes tóxicos. Se trata de un producto intermedio, es el sulfato de cocaína impuro, extraído de las hojas de coca utilizando ácido sulfúrico y solventes orgánicos como kerosene, parafina y amoníaco. Contiene cocaína base y otros alcaloides y residuos de los químicos tóxicos utilizados en su fabricación, lo que la hace sumamente impura. Su aspecto es de pequeños trozos, polvo amarillento o amarronado. La pasta base de cocaína se consume en pipas de fabricación casera, a menudo mezclada con ceniza, tabaco o marihuana. Es una droga fumable, no se esnifa como la cocaína.