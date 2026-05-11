Condenaron al exsubjefe de la Comisaría 8ª por coimas: "Fue quien intimidó a la víctima"

Tres años de prisión condicional y una millonaria multa recibió el exsubjefe de la dependencia policial tras admitir su participación en un caso de exacciones ilegales.

La causa por pedidos de coimas en la Comisaría 8ª sumó este lunes una nueva resolución judicial: el exsubjefe de la dependencia fue condenado tras reconocer su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado acordado con el fiscal Ezequiel Hernández , de la Unidad de Delitos Complejos .

Si bien la audiencia estaba prevista para debatir medidas cautelares, un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permitió avanzar directamente hacia una sentencia. El imputado admitió haber participado en la exigencia de dinero a una víctima a cambio de devolverle su motocicleta y evitarle una causa penal.

El fallo establece una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, junto con seis años de inhabilitación para ejercer funciones policiales y el pago de una multa de 2 millones de pesos.

“El imputado tenía una función relevante por su jerarquía y fue quien desplegó la intimidación que generó temor en la víctima”, explicó el fiscal.

Cómo operaba la maniobra

La investigación permitió reconstruir un modus operandi que comenzaba con un primer contacto aparentemente informal. La víctima, preocupada por su motocicleta retenida, acudió a un policía que cumplía funciones adicionales en una estación de servicio, quien lo derivó a la seccional con la promesa de resolver el problema.

“El imputado desplegó la intimidación que generó temor en la víctima” “El imputado desplegó la intimidación que generó temor en la víctima”

Sin embargo, ese paso fue clave en la maniobra: ya en la dependencia, los agentes le exigieron 1 millón de pesos para liberar el rodado y evitar consecuencias judiciales, configurando así el delito de extorsión dentro de la fuerza.

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El dinero oculto y el operativo

Uno de los momentos más relevantes del caso ocurrió durante la entrega controlada del dinero, coordinada por Asuntos Internos. Apenas concretado el pago, los investigadores irrumpieron en la comisaría para recuperar el efectivo.

“El dinero había sido escondido en un balde con piedras. Costó encontrarlo pese a la requisa completa del lugar”, detalló el fiscal Hernández. Finalmente, tras un rastrillaje exhaustivo, los billetes fueron hallados.

Durante la audiencia, las víctimas manifestaron su conformidad con la resolución, aunque reconocieron mantener temor hacia el condenado. En ese marco, se dispusieron restricciones de acercamiento y contacto, cuya violación implicaría la revocación de la condena condicional.

En cuanto a la motocicleta, su restitución fue solicitada formalmente y será analizada por la Justicia en las próximas horas.