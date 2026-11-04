Etcheverry y Tirante buscan dar otro paso en el Masters 1000 de París

Los argentinos afrontan compromisos importantes en París: Etcheverry se mide con De Miñaur y Tirante aprovecha su oportunidad como lucky loser para seguir avanzando.

Tomás Etcheverry y Thiago Tirante tendrán este miércoles una nueva oportunidad para demostrar su crecimiento en el circuito internacional. Ambos intentarán meterse entre los 16 mejores del Masters 1000 de París, el último certamen de esta categoría en la temporada, aunque deberán superar compromisos de distinta exigencia para continuar en carrera.

El platense fue el primero en salir a escena y tendrá enfrente al australiano Alex de Miñaur, ubicado en el octavo puesto del ranking mundial. Se trata de una prueba exigente para el argentino, que viene de conseguir una victoria importante frente al ruso Andrey Rublev.

Ese triunfo significó mucho más que avanzar de ronda: Etcheverry consiguió cortar una seguidilla de seis derrotas consecutivas y recuperó confianza en un tramo decisivo del calendario. Ahora buscará ratificar esa levantada ante uno de los jugadores más consistentes del tenis actual.

Tirante, de la eliminación en la qualy a una oportunidad inesperada

La historia de Thiago Tirante en París tuvo un giro particular. El argentino había perdido en la última instancia de la clasificación frente al italiano Mattia Bellucci y parecía despedirse del torneo. Sin embargo, la baja de Flavio Cobolli le abrió una puerta inesperada.

Gracias a esa modificación, ingresó al cuadro principal como lucky loser y obtuvo el beneficio de comenzar directamente desde la segunda ronda. Su próximo adversario será el alemán Jan-Lennard Struff, en un encuentro programado para no antes de las 12.15.

El platense llega, además, con antecedentes alentadores en los grandes torneos de esta temporada: alcanzó los octavos de final en Roma y Canadá, y logró instalarse entre los ocho mejores en Cincinnati.

La jornada también tendrá en cancha a figuras de primer nivel, entre ellas el alemán Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic.