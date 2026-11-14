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Con un gol en el final del partido, Japón dio el golpe y venció 3-2 a Brasil

Con goles de Kubo, Nakamura y Sakamoto (en el minuto 91), los nipones vencieron a la Canarinha en un amistoso que se disputó en Singapur

14 de noviembre 2026 · 10:46hs
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Japón venció 3-2 a Brasil.

Japón venció 3-2 a Brasil.

En un verdadero partidazo, Japón se llevó una agónica victoria por 3-2 ante Brasil, en el marco de un amistoso que reeditó lo que fue el reciente cruce entre los dos equipos, por los 16avos de final. Así, los nipones se cobraron venganza de aquel día, que terminó con un 2-1 favorable a la Canarinha y la eliminación del conjunto asiático.

Japón dio el golpe y venció a Brasil

Desde temprano, el combinado asiático golpeó primero, con goles de Takefusa Kubo y Keito Nakamura, a los 14 y 18 minutos de la primera mitad. La respuesta, en tanto, llegó desde los pies de Vinicius y con un tremendo remate de media distancia que, cuando el reloj marcaba 32 minutos de la primera parte, se clavó en el ángulo del arco defendido por Zion Suzuki.

El delantero de Real Madrid sería quien, ya a los 29 del complemento, saque otro gran remate de media distancia que pegó en los dos palos y se coló en el arco de Suzuki para el empate. Sin embargo, Japón sería quien ría mejor, dado que, ya en el minuto 91, fue Tatsuhiro Sakamoto quien, con algo de fortuna, se encontró con una pelota y venció al arquero Pedro Morisco para el 3-2 final.

Japón Brasil amistoso
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