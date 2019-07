Tite: "No se puede neutralizar a Messi"

El director técnico del seleccionado de Brasil, Tite, asumió hoy que "no se puede neutralizar a (Lionel) Messi", aunque sí "disminuir sus acciones" en el superclásico sudamericano que se jugará mañana en Belo Horizonte por las semifinales de la Copa América.

"No se anula a Messi, no. Se puede disminuir sus acciones, pero no se puede neutralizar a un jugador como Messi", enseñó el ex entrenador campeón mundial con Corinthians en 2012.

Tite no se mostró preocupado por la eventual influencia del astro argentino, ya que a su juicio tampoco son del todo controlables jugadores como Philippe Coutinho, Roberto Firmino, David Neres o Willian, que integran su equipo.

"Ellos van a ser, en algún momento, decisivos", confió Tite, que buscará su primera final con el "Scracht" desde que asumió el cargo en reemplazo de Dunga tras la Copa América Centenario en Estados Unidos a mediados de 2016.

El técnico gaúcho, de 58 años, destacó que Argentina "ha crecido en términos colectivos" durante el desarrollo de la Copa en Brasil y que ello "potencia a las individualidades".

En relación a la formación rival, aseguró que no tiene "preferencia" sobre la presencia del tridente ofensivo (Lautaro Martínez-Messi-Sergio Agüero) o la inclusión de otro mediocampista como Ángel Di María.

"A veces cometemos el error de que solo los once de inicio son importantes. También es prepararse para quien pueda entrar, independientemente del nombre y de la calidad. No hablo de Agüero y Di María, está Messi, Lautaro, Otamendi....", finalizó.

Brasil y Argentina dirimirán mañana el primer finalista que jugará el próximo domingo desde las 17 en el Maracaná de Río de Janeiro ante el vencedor del clásico del Pacífico entre el bicampeón Chile y Perú, que se jugará el miércoles.