Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Arrancan los cuartos de final del Prefederal, mientras que también se inicia el Cuadrangular Repechaje, y el camino a los dos ascensos en la A2.

Arranca el camino al título en el Torneo Oficial Prefederal, con los cuartos de final, donde este jueves se destaca el duelo que animarán Gimnasia y Banco Provincial, el cual será televisado por el canal de Youtube de la ASB. Además, se pondrá en marcha el Cuadrangular Repechaje donde dos equipos conservarán su plaza. Además, se pone en marcha la recta final para la fase regular en el ascenso, con partidos atrapantes en la A2.