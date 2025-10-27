Arranca el camino al título en el Torneo Oficial Prefederal, con los cuartos de final, donde este jueves se destaca el duelo que animarán Gimnasia y Banco Provincial, el cual será televisado por el canal de Youtube de la ASB. Además, se pondrá en marcha el Cuadrangular Repechaje donde dos equipos conservarán su plaza. Además, se pone en marcha la recta final para la fase regular en el ascenso, con partidos atrapantes en la A2.
Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2
Arrancan los cuartos de final del Prefederal, mientras que también se inicia el Cuadrangular Repechaje, y el camino a los dos ascensos en la A2.
Por Ovación
27 de octubre 2025 · 09:43hs
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1
Martes 28 de octubre
21.30 Gimnasia vs. Banco Provincial (canal Youtube ASB)
21.30 Almagro A vs. Rivadavia Juniors
21.30 Alma Juniors vs. Unión B
21.30 Sanjustino vs. Unión A
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE
Miércoles 29 de octubre (Fecha 1)
21.30 Colón (SJ) vs. El Quillá
21.30 Regatas (SF) vs. CUST A
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 18
Miércoles 29 de octubre
21.30 CUST B vs. Santa Rosa
Jueves 30 de octubre
21.30 Macabi vs. República del Oeste
21.30 Colón (SF) vs. Alumni (LP)
21.30 Almagro B vs. Centenario
22.00 UNL vs. Kimberley (en cancha de República del Oeste)
Libre: Regatas Coronda
Fuente: ASB