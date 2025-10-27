Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Arrancan los cuartos de final del Prefederal, mientras que también se inicia el Cuadrangular Repechaje, y el camino a los dos ascensos en la A2.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2025 · 09:43hs
Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

ASB

Arranca el camino al título en el Torneo Oficial Prefederal, con los cuartos de final, donde este jueves se destaca el duelo que animarán Gimnasia y Banco Provincial, el cual será televisado por el canal de Youtube de la ASB. Además, se pondrá en marcha el Cuadrangular Repechaje donde dos equipos conservarán su plaza. Además, se pone en marcha la recta final para la fase regular en el ascenso, con partidos atrapantes en la A2.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1

Martes 28 de octubre

21.30 Gimnasia vs. Banco Provincial (canal Youtube ASB)

21.30 Almagro A vs. Rivadavia Juniors

21.30 Alma Juniors vs. Unión B

21.30 Sanjustino vs. Unión A

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE

Miércoles 29 de octubre (Fecha 1)

21.30 Colón (SJ) vs. El Quillá

21.30 Regatas (SF) vs. CUST A

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 18

Miércoles 29 de octubre

21.30 CUST B vs. Santa Rosa

Jueves 30 de octubre

21.30 Macabi vs. República del Oeste

21.30 Colón (SF) vs. Alumni (LP)

21.30 Almagro B vs. Centenario

22.00 UNL vs. Kimberley (en cancha de República del Oeste)

Libre: Regatas Coronda

Fuente: ASB

Prefederal Gimnasia A2
Noticias relacionadas
prefederal y a2: toda la programacion para la semana

Prefederal y A2: toda la programación para la semana

cust forzo un desempate ante alma en una serie semifinal en el clausura femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

kimberley, arroyo leyes y union y progreso, a semifinales del promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Platense decisió cesanter al Kily González.

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Lo último

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Último Momento
Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Ovación
Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: Peor no se puede ir

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: "Peor no se puede ir"

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras