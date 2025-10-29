Este martes se produjo continuidad en la fecha 9 de la Copa Isósceles, que había comenzado el sábado, que hoy tuvo cinco juegos y que culminará mañana con los últimos dos: se registraron triunfos de La Perla, Juventud Unida y Gimnasia.
La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti
La Perla venció a Colón por 2-0, Juventud Unida superó a UNL por 2-1 y Gimnasia derrotó a Academia por 2-1 por el Clausura de la Liga.
TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI
PRIMERA A – RESERVA A
Fecha 9
Sábado 25 de octubre
Sanjustino 5 (Leandro Rodríguez, Uriel Regis, Alexis Camargo x2 y Matías Benegas) – Sportivo Guadalupe 2 (Mauricio Kinkela y Leonardo D’Alessandro)
Reserva: Sanjustino 0 – Sportivo Guadalupe 2 (Jeremías Zalazar x2)
Colón de San Justo 4 (Matías Fantín, Claudio Albarracín, Franco Jominy y Lautaro Fagioli) – Pucará 2 (Nahuel Manchado x2)
Reserva: Colón de San Justo 4 (Mateo Mena, Valentino Daccaro x2 y Lautaro Giménez) – Pucará 0
Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 2 (Pablo Bernia y Joaquín Felizia)
Reserva: Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 0
Lunes 27 de octubre
Deportivo Nobleza 2 (Cristian Finucci y Santiago De Venezia) – Unión 3 (Jonatan Blanco, Lucas Cacciabue y Gerónimo Faría)
Reserva: Deportivo Nobleza 2 (Gonzalo Conti x2) – Unión 2 (Kevin Mendoza y Valentino Ligori)
Martes 28 de octubre
Vecinal Gálvez 1 (Maximiliano Franco) – La Salle Jobson 1 (Mauro Gutiérrez)
Reserva: Vecinal Gálvez 0 – La Salle Jobson 3 (Mateo Vergara, Francisco Ledesma y Conrado Román)
La Perla del Oeste 2 (Lucas Ojeda y Lucas Lanche) – Colón 0
Reserva: La Perla del Oeste 2 (Emanuel Betholt y Jorge Quintana) – Colón 5 (Mateo Cardozo, Nahuel Ciro x3 y Mateo Giorza)
Cosmos 2 (Federico Farherr x2) – Nacional 2 (Leonardo Fernández x2)
Reserva: Cosmos 1 (Juan Álvarez) – Nacional 1 (Santiago Pacheco)
Gimnasia y Esgrima 2 (Lautaro García y Santiago Rizzo) – Academia AC 1 (Francisco Céspedes)
Reserva: Gimnasia y Esgrima 1 (Bautista Yzary) – Academia AC 1 (Manuel Contreras)
Juventud Unida 2 (Luis Klenzi y Eros Méndez) – Universidad 1 (Martín Vicario)
Reserva: Juventud Unida 2 (Carlos Cepeda y Lucas Bonadeo) – Universidad 3 (Francisco Cancellieri, Pablo Decolatti y Agustín Bocco)
Miércoles 29 de octubre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
Ciclón Racing – Newell’s Old Boys
Árbitro: Maximiliano Manduca
A1: Jeremías Sotelo
A2: Iván Córdoba
Reserva: Valentín Córdoba
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Independiente – Ateneo Inmaculada
Árbitro: Iván Chazarreta
A1: Luciano Vergara
A2: Eduardo Vergara
Reserva: Mariano Serafini
