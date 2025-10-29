La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

La Perla venció a Colón por 2-0, Juventud Unida superó a UNL por 2-1 y Gimnasia derrotó a Academia por 2-1 por el Clausura de la Liga.

Este martes se produjo continuidad en la fecha 9 de la Copa Isósceles, que había comenzado el sábado, que hoy tuvo cinco juegos y que culminará mañana con los últimos dos: se registraron triunfos de La Perla, Juventud Unida y Gimnasia.