La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

La Perla venció a Colón por 2-0, Juventud Unida superó a UNL por 2-1 y Gimnasia derrotó a Academia por 2-1 por el Clausura de la Liga.

29 de octubre 2025 · 08:09hs
La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

Este martes se produjo continuidad en la fecha 9 de la Copa Isósceles, que había comenzado el sábado, que hoy tuvo cinco juegos y que culminará mañana con los últimos dos: se registraron triunfos de La Perla, Juventud Unida y Gimnasia.

TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI

PRIMERA A – RESERVA A

Fecha 9

Sábado 25 de octubre

Sanjustino 5 (Leandro Rodríguez, Uriel Regis, Alexis Camargo x2 y Matías Benegas) – Sportivo Guadalupe 2 (Mauricio Kinkela y Leonardo D’Alessandro)

Reserva: Sanjustino 0 – Sportivo Guadalupe 2 (Jeremías Zalazar x2)

Colón de San Justo 4 (Matías Fantín, Claudio Albarracín, Franco Jominy y Lautaro Fagioli) – Pucará 2 (Nahuel Manchado x2)

Reserva: Colón de San Justo 4 (Mateo Mena, Valentino Daccaro x2 y Lautaro Giménez) – Pucará 0

Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 2 (Pablo Bernia y Joaquín Felizia)

Reserva: Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 0

Lunes 27 de octubre

Deportivo Nobleza 2 (Cristian Finucci y Santiago De Venezia) – Unión 3 (Jonatan Blanco, Lucas Cacciabue y Gerónimo Faría)

Reserva: Deportivo Nobleza 2 (Gonzalo Conti x2) – Unión 2 (Kevin Mendoza y Valentino Ligori)

Martes 28 de octubre

Vecinal Gálvez 1 (Maximiliano Franco) – La Salle Jobson 1 (Mauro Gutiérrez)

Reserva: Vecinal Gálvez 0 – La Salle Jobson 3 (Mateo Vergara, Francisco Ledesma y Conrado Román)

La Perla del Oeste 2 (Lucas Ojeda y Lucas Lanche) – Colón 0

Reserva: La Perla del Oeste 2 (Emanuel Betholt y Jorge Quintana) – Colón 5 (Mateo Cardozo, Nahuel Ciro x3 y Mateo Giorza)

Cosmos 2 (Federico Farherr x2) – Nacional 2 (Leonardo Fernández x2)

Reserva: Cosmos 1 (Juan Álvarez) – Nacional 1 (Santiago Pacheco)

Gimnasia y Esgrima 2 (Lautaro García y Santiago Rizzo) – Academia AC 1 (Francisco Céspedes)

Reserva: Gimnasia y Esgrima 1 (Bautista Yzary) – Academia AC 1 (Manuel Contreras)

Juventud Unida 2 (Luis Klenzi y Eros Méndez) – Universidad 1 (Martín Vicario)

Reserva: Juventud Unida 2 (Carlos Cepeda y Lucas Bonadeo) – Universidad 3 (Francisco Cancellieri, Pablo Decolatti y Agustín Bocco)

Miércoles 29 de octubre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Ciclón Racing – Newell’s Old Boys

Árbitro: Maximiliano Manduca

A1: Jeremías Sotelo

A2: Iván Córdoba

Reserva: Valentín Córdoba

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Independiente – Ateneo Inmaculada

Árbitro: Iván Chazarreta

A1: Luciano Vergara

A2: Eduardo Vergara

Reserva: Mariano Serafini


Fuente: LSF

Gimnasia Juventud Unida La Perla
