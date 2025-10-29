Femicidio en Loyola Norte: el acusado de matar a Rosa Villagra será imputado esta tarde

Este miércoles a las 18.45 , en los tribunales de Santa Fe , se realizará la audiencia imputativa contra Sebastián F. , detenido por el femicidio de Rosa Villagra, ocurrido el pasado martes 21 de octubre en el barrio Loyola Norte .

La audiencia estará a cargo del juez Szeifert , mientras que la acusación será presentada por la fiscal Vivian Galeano , integrante de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual .

El femicidio de Rosa

El hecho que se investiga tuvo lugar durante la madrugada del martes 21, en una vivienda ubicada en Neuquén al 6800, donde Rosa Villagra, de 45 años, fue atacada mientras dormía. En el violento episodio también resultó herida su hija, aunque de manera leve.

De acuerdo con los primeros informes policiales, el principal sospechoso del crimen es su expareja, quien fue arrestado pocas horas después en la intersección de Gorriti y Ulrico Schmidl, también en la zona norte de la ciudad.

El caso generó profunda conmoción en el barrio y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género en la provincia. La fiscal Galeano anticipó que en la audiencia de esta tarde se formularán los cargos formales y se solicitarán medidas cautelares para garantizar el avance de la investigación.

