Prefederal y A2: toda la programación para la semana

Con Banco y Rivadavia clasificados a cuartos de final, aún hay dos series que deben continuar en el Torneo Prefederal, que entrega cuatro cupos a la Liga Federal 2026.
Banco Provincial y Rivadavia se metieron en cuartos de final del Prefederal, y se definen otras dos series. La A2 también tiene su programa.
Por Ovación
21 de octubre 2025 · 09:19hs
Asimismo, se llevará adelante una nueva jornada del certamen de ascenso que lentamente va completando su fase regular
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2
Martes 21 de octubre
21.30 CUST A (0) vs. Unión (SF) A (1) (Por canal Youtube ASB)
Jueves 23 de octubre
21.30 Regatas (SF) (0) vs. Unión (SF) B (1)
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 17
Jueves 23 de octubre
21.30 UNL vs. Macabi (en cancha de Macabi)
21.30 Almagro B vs. Colón (SF)
21.30 Alumni vs. CUST B
21.30 Santa Rosa vs. Kimberley
21.30 República del Oeste vs. Regatas Coronda
Libre: Centenario
Pendiente - Fecha 14 - Martes 21 de octubre
21.30 Kimberley vs. Centenario
Fuente: ASB