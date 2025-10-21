Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Prefederal y A2: toda la programación para la semana

Banco Provincial y Rivadavia se metieron en cuartos de final del Prefederal, y se definen otras dos series. La A2 también tiene su programa.

21 de octubre 2025 · 09:19hs
Prefederal y A2: toda la programación para la semana

Con Banco y Rivadavia clasificados a cuartos de final, aún hay dos series que deben continuar en el Torneo Prefederal, que entrega cuatro cupos a la Liga Federal 2026.

Asimismo, se llevará adelante una nueva jornada del certamen de ascenso que lentamente va completando su fase regular

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2

Martes 21 de octubre

21.30 CUST A (0) vs. Unión (SF) A (1) (Por canal Youtube ASB)

Jueves 23 de octubre

21.30 Regatas (SF) (0) vs. Unión (SF) B (1)

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 17

Jueves 23 de octubre

21.30 UNL vs. Macabi (en cancha de Macabi)

21.30 Almagro B vs. Colón (SF)

21.30 Alumni vs. CUST B

21.30 Santa Rosa vs. Kimberley

21.30 República del Oeste vs. Regatas Coronda

Libre: Centenario

Pendiente - Fecha 14 - Martes 21 de octubre

21.30 Kimberley vs. Centenario


