Violencia en Santa Rosa de Lima: un hombre baleado y un delincuente detenido tras un robo frustrado

Un ladrón armado irrumpió en una casa de Gaboto al 2100, disparó contra el dueño y fue reducido por la policía en medio de un operativo de alto riesgo.

La zona en donde sucedió el intento de homicidio en barrio Santa Rosa de Lima

Un hombre de 38 años resultó herido de bala y un delincuente fue aprehendido tras un violento intento de robo que derivó en una tentativa de homicidio en el barrio Santa Rosa de Lima.

El hecho ocurrió este martes por la noche , pasadas las 23.10 , en una vivienda ubicada sobre Gaboto al 2100 , cuando un delincuente armado irrumpió en el domicilio con fines de robo. Dentro se encontraba una familia integrada por un hombre de 38 años, su pareja de 33 y su hijo adolescente de 14.

Según indicaron fuentes policiales, la víctima se resistió al asalto, lo que desató la furia del ladrón, quien le disparó a quemarropa. Los gritos de auxilio y la deflagración del arma alertaron a los vecinos, que de inmediato llamaron al 911 para pedir ayuda.

pistola secuestro El arma secuestrada al delincuente y con la que hirió a la víctima gentileza

Denuncia y llegada de la policía

Minutos después del aviso, arribaron oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía capitalina. Al ingresar, encontraron la puerta principal abierta y a un hombre herido tendido en el piso con una lesión de arma de fuego.

Antes de ser asistido, alcanzó a advertir a los agentes que el agresor aún se encontraba dentro del domicilio.

Maniobra policial y aprehensión

Los uniformados ingresaron a la vivienda y se toparon con un sujeto que los apuntaba con una pistola 9 milímetros, cargada y lista para disparar. En una rápida maniobra distractiva, los policías lograron reducir al atacante, identificado como L. D. G., de 25 años, también vecino del barrio.

El arma de guerra fue secuestrada, y se constató que tenía una bala en la recámara y diez más en el cargador, además de olor a pólvora, lo que confirmaría su reciente uso.

Herido asistido y trasladado de urgencia

Mientras tanto, otros oficiales asistieron al hombre baleado y lo trasladaron de urgencia hacia el hospital José María Cullen. Durante el trayecto, se realizó un trasbordo con una ambulancia del SIES 107 en la intersección de Mendoza y Juan Díaz de Solís, donde la víctima llegó consciente y estable.

Los médicos de la Emergentología le practicaron curaciones y lo dejaron internado en observación.

Peritajes criminalísticos

Los efectivos informaron el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó una serie de medidas: identificación de testigos, secuestro de imágenes de cámaras públicas y privadas, peritajes criminalísticos en la vivienda y formación de causa penal al detenido por tentativa de robo, tentativa de homicidio y portación ilegítima de arma de guerra.

Los peritajes fueron realizados por agentes del Área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) dentro del domicilio donde se desarrolló el violento episodio.

