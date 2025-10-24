Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Se armaron los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal

En el Tribu Mocoretá, Unión B goleó a Regatas Santa Fe por 74 a 54, con lo cual aseguró su presencia entre los mejores ocho del Oficial Prefederal

24 de octubre 2025 · 14:18hs
En el Tribu Mocoretá, Unión B goleó a Regatas Santa Fe por 74 a 54, con lo cual aseguró su presencia entre los mejores ocho del Oficial Prefederal. Asimismo, el Lagunero junto a El Quillá, Colón (SJ) y CUST A deberán disputar un cuadrangular repechaje donde los dos mejores mantendrán la categoría.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2

Martes 21 de octubre

CUST A (0) 62 (Guido Baldani 19) - Unión (SF) A (2) (José Bione 12)

Jueves 23 de octubre

Regatas (SF) (0) 54 (Augusto Parola 20) - Unión (SF) B (2) 74 (Lucas Peralta 20)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1

Martes 28 de octubre

21.30 Almagro A vs. Rivadavia Juniors

21.30 Sanjustino vs. Unión (SF) A

21.30 Alma Juniors vs. Unión (SF) B

21.30 Gimnasia vs. Banco Provincial (por canal Youtube ASB)

Prefederal Unión B Regatas Santa Fe
