Se armaron los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal

En el Tribu Mocoretá, Unión B goleó a Regatas Santa Fe por 74 a 54, con lo cual aseguró su presencia entre los mejores ocho del Oficial Prefederal

En el Tribu Mocoretá, Unión B goleó a Regatas Santa Fe por 74 a 54, con lo cual aseguró su presencia entre los mejores ocho del Oficial Prefederal. Asimismo, el Lagunero junto a El Quillá, Colón (SJ) y CUST A deberán disputar un cuadrangular repechaje donde los dos mejores mantendrán la categoría.