En el Tribu Mocoretá, Unión B goleó a Regatas Santa Fe por 74 a 54, con lo cual aseguró su presencia entre los mejores ocho del Oficial Prefederal. Asimismo, el Lagunero junto a El Quillá, Colón (SJ) y CUST A deberán disputar un cuadrangular repechaje donde los dos mejores mantendrán la categoría.
Se armaron los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal
Por Ovación
24 de octubre 2025 · 14:18hs
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2
Martes 21 de octubre
CUST A (0) 62 (Guido Baldani 19) - Unión (SF) A (2) (José Bione 12)
Jueves 23 de octubre
Regatas (SF) (0) 54 (Augusto Parola 20) - Unión (SF) B (2) 74 (Lucas Peralta 20)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1
Martes 28 de octubre
21.30 Almagro A vs. Rivadavia Juniors
21.30 Sanjustino vs. Unión (SF) A
21.30 Alma Juniors vs. Unión (SF) B
21.30 Gimnasia vs. Banco Provincial (por canal Youtube ASB)