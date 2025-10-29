Racing recibe a Flamengo este miércoles, en el marco del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025.
Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores
Racing, que perdió 1-0 en Río de Janeiro, visitará a Flamengo, este miércoles desde las 21.30, con el objetivo de llegar a la final de la Libertadores.
Por Ovación
El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.
En busca de la final, el último equipo argentino debe remontar el 0-1 del Maracaná. El ganador enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras, que se define el jueves.
Probables formaciones de Racing vs Flamengo por Copa Libertadores
Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.