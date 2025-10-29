Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Racing, que perdió 1-0 en Río de Janeiro, visitará a Flamengo, este miércoles desde las 21.30, con el objetivo de llegar a la final de la Libertadores.

29 de octubre 2025 · 06:45hs
Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Racing recibe a Flamengo este miércoles, en el marco del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

En busca de la final, el último equipo argentino debe remontar el 0-1 del Maracaná. El ganador enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras, que se define el jueves.

Probables formaciones de Racing vs Flamengo por Copa Libertadores

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

