Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Se desarrolló la 5ª fecha del Torneo de Segunda División, donde Argentino y CEC sumaron empates, mientras que goleó La Salle. Así se jugará la 6ª fecha.

Argentino de San Carlos y CEC lograron sumar en esta quinta fecha en el Torneo de Segunda División que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. Fue a través de empates, pero con sabor a algo más que un punto.

Además, La Salle goleó y mete presión para clasificar a semifinales. El “decano” remontó ante Cuervas y sacó una igualdad 2-2 que resultó muy positiva por el desarrollo adverso en el tramo inicial.

Las chicas de Graciela Sauco comenzaron mejor paradas. Tuvieron más proyección y golpeó por medio de Natalia Villafañe y Agustina Schenone.

Argentino SC sintió el golpe, ante un rival que siguió yendo pero sin volver a romper la resistencia de Evangelina Nagel bajo los tres palos. El elenco sancarlino intentó manejar la bocha y apostar a ataques directos.

Se mostró rápido e incisivo y fue por la heroica con mucho carácter y compromiso. Tuvo su premio sobre el final con un fijo que concretó Marianela D’addario.

Aprovechó el golpe de ponerse en partido en los minutos finales y una guapeada de Constanza Capovilla permitió el empate. Por un lado, quedó la satisfacción para Argentino y por el lado de Cuervas, la desazón de quedar relegado en la pelea por el título (a dos de UNL y Santa Fe Hockey, cuando le queda un solo partido).

Santa Fe Hockey acumuló su tercera victoria en fila. Derrotó 4-1 a Nacional e igualó la línea de la UNL en lo más alto de la Zona “A”.

Las dirigidas por la dupla Walemberg-Ayala armaron el ataque desde el medio y cuando conectaron, fueron profundas y llegaron al área. Las “albinegras” combinaron salidas rápidas y directas y desde un corto, alcanzó el empate.

Sobre la segunda parte del juego, Santa Fe Hockey capitalizó sus avances e impuso su solidez y experiencia. Vanina Benítez hizo todo bien en la faceta ofensiva y se lució con tres goles. De esta manera, depende de sí mismo para acceder a semifinales en la última fecha (08/11) ante Uni.

Boca de Nelson y Universitario se midieron en la cancha principal de la ASH. Cada uno tuvo su momento para marcar diferencias. A las comandadas por Brian Barreyra se las vio bien ensambladas.

Dispuso de las mejores oportunidades pero la falta de eficacia lo dejó sin el triunfo. Uni mostró temperamento, tomó confianza y provocó alguna acción de peligro, aunque el 0 a 0 resultó inamovible.

CEC sumó un punto de oro ante un rival como Jocketas, que tomó la punta. Lo ganaban las nuevas lideres de la Zona “B” con la anotación de Cecilia Pipino.

Más allá de la ventaja inicial, el conjunto de Belén Salas no estuvo fino en las situaciones de ataque y lo pagó caro. Sobre el epílogo del encuentro, Bárbara Marcón aprovechó un corto e hizo la igualdad 1-1 para CEC.

La Salle fue impiadoso ante CRAI Blanco al que goleó 8-0. María Neme y Corina Diez se destacaron con dos conquistas cada una.

El “colegial” se puso a tres de los puestos de semis. Le queda un partido (08/11) a falta de dos fechas para el término de la fase regular. CRAI volvió a la victoria al superar 6-1 a CRAR. Agustina Selvaggi se destacó con un triplete a favor de las “gitanas”.

FECHA Nº6 (PENÚLTIMA) DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

VIERNES 31 DE OCTUBRE

18hs SFRC vs Jocketas – Sede: ASH

SÁBADO 01 DE NOVIEMBRE

SEDE: UNI

17hs Argentino SC vs Boca de Nelson

18hs Nacional vs Universitario

19hs UNL vs Cuervas

SEDE: CRAI

17hs CRAI Blanco vs CRAI

18hs CEC vs CRAR

Libres: Santa Fe Hockey y La Salle

FUENTE: PRENSA ASH