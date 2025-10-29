Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Continuó la séptima fecha de la Copa Isósceles de la Segunda División liguista, jornada donde el último campeón Las Flores se impuso ante Santa Fe y donde el Nuevo Horizonte venció a El Cadi en el predio Nery Pumpido.
Por Ovación
TORNEO CLAUSURA GRISELDA WEIMER
PRIMERA B – RESERVA B
Fecha 7
ZONA CAMPEONATO
Lunes 27 de octubre
Defensores de Alto Verde 0 – Banco Provincial 15 (Alan Chamorro x3, Ismael Contrera x4, Maximiliano Plutino x3, Franco Martínez, Alexandro Lammertyn x2, Federico Canalis y Santino Fisicaro)
Reserva: Defensores de Alto Verde 0 – Banco Provincial 0
Martes 28 de octubre
Las Flores II 1 (Diego Moncada) – Santa Fe 0
Reserva: Las Flores II 1 (Juan Aguilar) – Santa Fe 1 (Thomas San Román)
El Cadi 1 (Lautaro Escobar) – Nuevo Horizonte 3 (Pablo Martínez x2 y Lautaro Wagner)
Reserva: El Cadi 1 (Esteban Toledo) – Nuevo Horizonte 2 (Alexander Cardozo y Exequiel Romero)
Miércoles 29 de octubre
19.30 Reserva – 21.30 Primera
San Cristóbal – Belgrano, en el predio Nery Alberto Pumpido
Árbitro: Alejandro Aguilera
A1: Sergio Lezcano
A2: Adrián Abad
Reserva: Gustavo Vergara
Floresta – Deportivo Santa Rosa
Árbitro: Facundo Canalis
A1: Raúl Piedrabuena
A2: Lucas Piedrabuena
Reserva: Álvaro Pereyra
ZONA REPECHAJE
Sábado 25 de octubre
Atlético Arroyo Leyes 1 (Brian Miño) – Los Juveniles 3 (Agustín Pintos, Luciano Riveros y Nahuel Leguizamón)
Reserva: Atlético Arroyo Leyes 2 (Ulises Rodríguez y Marcos Antúnez) – Los Juveniles 0
Lunes 27 de octubre
Deportivo Agua 2 (Tomás Villanueva y Bruno Insaurralde e/c) – Loyola 1 (Joaquín Bataglini)
Reserva: Deportivo Agua 2 (Diego Zanabria y Camilo Miño) – Loyola 0
Miércoles 29 de octubre
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Atenas – Los Canarios
Árbitro: Leandro Vivas
A1: Carlos Pérez
A2: Alejandro Peralta
Reserva: Renzo Ruiz
Don Salvador – CCyD El Pozo
Árbitro: Facundo Benelli
A1: Leonel Romero
A2: Brandon Farías
Reserva: Diego Sacco
Jueves 30 de octubre
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Defensores de Peñaloza – Los Piratitas
Árbitro: Gabriel Ibarra
A1: Jonatan Córdoba
A2: Ángel Toledo
Reserva: Alcides Fernández