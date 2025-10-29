Uno Santa Fe | Ovación | Las Flores

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

El campeón Las Flores venció por 1-0 a Santa Fe, por la fecha 7 de la Zona Campeonato. En tanto que Nuevo Horizonte derrotó a El Cadi por 3-1.

29 de octubre 2025 · 07:51hs
Continuó la séptima fecha de la Copa Isósceles de la Segunda División liguista, jornada donde el último campeón Las Flores se impuso ante Santa Fe y donde el Nuevo Horizonte venció a El Cadi en el predio Nery Pumpido.

TORNEO CLAUSURA GRISELDA WEIMER

PRIMERA B – RESERVA B

Fecha 7

ZONA CAMPEONATO

Lunes 27 de octubre

Defensores de Alto Verde 0 – Banco Provincial 15 (Alan Chamorro x3, Ismael Contrera x4, Maximiliano Plutino x3, Franco Martínez, Alexandro Lammertyn x2, Federico Canalis y Santino Fisicaro)

Reserva: Defensores de Alto Verde 0 – Banco Provincial 0

Martes 28 de octubre

Las Flores II 1 (Diego Moncada) – Santa Fe 0

Reserva: Las Flores II 1 (Juan Aguilar) – Santa Fe 1 (Thomas San Román)

El Cadi 1 (Lautaro Escobar) – Nuevo Horizonte 3 (Pablo Martínez x2 y Lautaro Wagner)

Reserva: El Cadi 1 (Esteban Toledo) – Nuevo Horizonte 2 (Alexander Cardozo y Exequiel Romero)

Miércoles 29 de octubre

19.30 Reserva – 21.30 Primera

San Cristóbal – Belgrano, en el predio Nery Alberto Pumpido

Árbitro: Alejandro Aguilera

A1: Sergio Lezcano

A2: Adrián Abad

Reserva: Gustavo Vergara

Floresta – Deportivo Santa Rosa

Árbitro: Facundo Canalis

A1: Raúl Piedrabuena

A2: Lucas Piedrabuena

Reserva: Álvaro Pereyra

ZONA REPECHAJE

Sábado 25 de octubre

Atlético Arroyo Leyes 1 (Brian Miño) – Los Juveniles 3 (Agustín Pintos, Luciano Riveros y Nahuel Leguizamón)

Reserva: Atlético Arroyo Leyes 2 (Ulises Rodríguez y Marcos Antúnez) – Los Juveniles 0

Lunes 27 de octubre

Deportivo Agua 2 (Tomás Villanueva y Bruno Insaurralde e/c) – Loyola 1 (Joaquín Bataglini)

Reserva: Deportivo Agua 2 (Diego Zanabria y Camilo Miño) – Loyola 0

Miércoles 29 de octubre

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Atenas – Los Canarios

Árbitro: Leandro Vivas

A1: Carlos Pérez

A2: Alejandro Peralta

Reserva: Renzo Ruiz

Don Salvador – CCyD El Pozo

Árbitro: Facundo Benelli

A1: Leonel Romero

A2: Brandon Farías

Reserva: Diego Sacco

Jueves 30 de octubre

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Defensores de Peñaloza – Los Piratitas

Árbitro: Gabriel Ibarra

A1: Jonatan Córdoba

A2: Ángel Toledo

Reserva: Alcides Fernández

