Todo listo en Córdoba para el Campeonato Argentino de mayores de hockey

El seleccionado superior femenino de la Asociación Santafesina debutará el miércoles en el Campeonato Argentino ante Entre Ríos en el Mario Alberto Kempes

La provincia de Córdoba tiene todo dispuesto para recibir el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores Damas y Caballeros 2026, que se disputará del 14 al 18 de octubre en la cancha de Hockey Soledad García del Polo Deportivo Kempes y del Jockey Club Córdoba.

El certamen reunirá durante cinco jornadas a los mejores seleccionados del país y volverá a poner a Córdoba como sede de una de las principales competencias del calendario nacional de hockey sobre césped. Santa Fe quiere ser protagonista.

Santa Fe será parte del Nacional de mayores

La elección como sede del Campeonato también está vinculada con la infraestructura deportiva disponible en la provincia que cuenta actualmente con dos canchas de agua habilitadas para competencias de alto nivel: la cancha de Hockey Soledad García, ubicada en el Polo Deportivo Kempes, y la cancha de Jockey Club Córdoba.

En el caso de la cancha Soledad García, el escenario fue modernizado con la instalación de un nuevo césped sintético de última generación y un sistema de riego automático, obras que permitieron jerarquizar el espacio y ampliar las posibilidades de albergar grandes eventos de hockey.

Las chicas santafesinas debutarán este miércoles en el Kempes frente a Entre Ríos.

“La meta es meternos entre los cuatro mejores el año que viene y hemos trabajado para eso. Sin dudas que ha sido un lindo proceso. Estoy muy contento, las expectativas son muchas" afirmó Daniel De Petre, uno de los coaches del combinado santafesino que viajó rumbo a la vecina provincia en horas del mediodía de este martes. De esta manera, Córdoba se prepara para vivir cinco jornadas a puro hockey y recibir nuevamente en el Polo Deportivo Kempes a las selecciones mayores de todo el país.

Santa Fe integra la Zona Ascenso, e integra la Zona D y jugará en la cancha de agua del Kempes frente a Entre Ríos. El jueves 15, a partir de las 11.50, lo hará ante el combinado de la Asociación Tucumana Amateur de Hockey, mientras que el viernes 16, a las 10.10, lo hará ante el representativo del Chaco.

El plantel de Santa Fe está integrado por: Stefanía Antoniazzi (Tristán Suárez HC), Celina Basilio (Banco Provincial), Lucía Beltramino (La Salle Jobson), Victoria Bertone (CRAI), Lara Bracamonte (Tristán Suárez HC), Mora Bramante (La Salle Jobson), Emilia Depetris (Santa Fe Rugby), Agustina Fernández (El Quillá), Ruth Fuchs (Banco Provincial), Sofía Garófalo (Santa Fe Rugby), Lola Giauque (Santa Fe Rugby), Florencia Juri (El Quillá), Amparo Mayoraz (Santa Fe Rugby), Luna Morello (Banco Provincial), Clara Palacios (Banco Provincial), Valentina Pietroni (St. Catherine), Julia Ponzo (El Quillá) y Emilia Vidoz (Santa Fe Rugby).

El cuerpo de entrenadores está conformado por Daniel De Petre y Nicolás Sequeira; el preparador físico es Ramiro Videla; Matías Puliotti y Mauricio Mathey son los analistas de video; mientras que la jefa de equipo es Albertina Pucheta.

En el caso del plantel masculino de la Asociación Santafesina, el mismo lo conforman: Joaquín Aronodo (El Quillá), Lorenzo Bertone (El Quillá), Santiago Blanco (La Salle Jobson), Santino Capoccetti (El Quillá), Esteban De Petre (La Salle Jobson); Emanuel Garay, Gonzálo Gómez, Tomás López, Santiago González, Tomás Martínez, Adrián Meier e Iván Méndez (El Quillá); Eduardo Neme (La Salle Jobson); Valentín Ojeda y Marcos Pratto (El Quillá); Santiago Recce (La Salle Jobson), Mauricio Sensevy (El Quillá), Gastón Torres (La Salle Jobson), Gonzalo Trinchieri y Santiago Raviolo (El Quillá).

El elenco de la ASH tiene como entrenador a Iván Díaz, Daniel Raviolo es el asistente; Carlos Mascotti el jefe de equipo, y Mauricio Mathey el videoanalista. El debut en la Zona D del certamen de Santa Fe será el miércoles 14, a las 11.50 frente a Chaco en el Kempes, y el jueves 15, a las 8.30, lo hará ante Bahiense en la cancha de agua de Jockey. El viernes 16, a las 13.30, en Jockey, se medirá con Chubut.