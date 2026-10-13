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River y Estudiantes armaron una mesa de trabajo para el desarrollo del fútbol argentino

River y Estudiantes confirmaron una primera reunión para establecer una mesa "permanente" de trabajo para "el desarrollo y la mejora del fútbol argentino"

13 de octubre 2026 · 16:34hs
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River y Estudiantes armaron una mesa de trabajo para el desarrollo del fútbol argentino

River y Estudiantes emitieron un comunicado en el que confirmaron que los dirigentes de ambos clubes mantuvieron, este martes, una primera reunión para establecer una mesa "permanente" de trabajo para "el desarrollo y la mejora del fútbol argentino".

El movimiento de River y Estudiantes que generó un sacudón

El objetivo de dicho encuentro es comenzar a realizar: "una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino".

Además, ambas instituciones compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los “principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional” y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo.

Por otro lado, River y Estudiantes señalaron que ambos clubes “comparten la convicción” de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, “tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento” y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro.

Esta reunión se organizó con los dos clubes que se enfrentaron a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde la ruptura por parte de River comenzó a gestarse en marzo de 2026, cuando River se retiró temporalmente del Comité Ejecutivo de la AFA, denunciando una "falta de garantías procedimentales" y manejos poco claros.

Posteriormente, la dirigencia del "Millonario" volvió al Comité, pero con documentos y propuestas de reorganización del formato del deporte en el ámbito nacional: "Exige de forma tajante un torneo de 20 equipos, con descensos firmes, reglas estables, calendarios lógicos y transparencia en los arbitrajes".

Por su parte, en Estudiantes de La Plata el conflicto y distanciamiento con la AFA comenzó cuando su presidente, Juan Sebastián Verón, impulsó una visión de apertura del fútbol a capitales privados y modelos de gestión de clubes inspirados en Europa, lo que chocó directamente con el rechazo absoluto de la estructura tradicional de la AFA.

Dicho conflicto estalló en el momento en que el plantel del "Pincha" realizó un recibimiento dándole la espalda a Rosario Central —había sido consagrado por resolución de la AFA como campeón de la tabla anual—, además del antecedente reciente de la final de la Supercopa internacional, donde el "Canalla" se consagró campeón pero con polémicas arbitrales.

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