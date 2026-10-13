Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

La derrota ante Defensa profundizó la crisis de Unión, que acumula cuatro caídas consecutivas y quedó con 13 puntos, a cuatro de la zona de clasificación.

Unión atraviesa un momento crítico en el Torneo Clausura. La caída ante Defensa y Justicia, la cuarta consecutiva, lo dejó en el puesto 11 de la Zona A, con 13 puntos y cada vez menos margen de error en la lucha por ingresar a los playoffs. Con cuatro fechas por delante, el equipo de Leonardo Madelón necesita reaccionar para no quedar afuera de la definición.

El panorama marca que el Tatengue está a cuatro puntos del octavo puesto, el último que otorga la clasificación a los octavos de final. Newell's ocupa ese lugar con 17 unidades, mientras que Estudiantes aparece inmediatamente por encima de Unión en la tabla, con 14. La distancia todavía es remontable, pero el mal presente futbolístico obliga al equipo rojiblanco a empezar a sumar con urgencia.

Cuatro partidos para cambiar la historia en Unión

El calendario le ofrece a Unión una oportunidad para recuperar terreno, ya que tendrá enfrentamientos directos ante Estudiantes y Newell's, dos equipos que hoy están por encima en la tabla. Sin embargo, antes deberá visitar a Deportivo Riestra, en un encuentro que puede resultar determinante para cortar la mala racha y recuperar confianza.

El próximo compromiso será el lunes 19 de octubre, a las 21.15, frente al Malevo en el estadio Guillermo Laza. Luego, el Tatengue recibirá a Estudiantes el lunes 26, a las 19, en el 15 de Abril. Más adelante viajará a Rosario para enfrentar a Newell's el domingo 1 de noviembre, a las 18.30. La última fecha será en Santa Fe ante Vélez, aunque todavía no tiene día ni horario confirmado.

Ganar los partidos ante Estudiantes y Newell's puede ser decisivo, porque además de sumar puntos permitiría descontarle directamente a dos competidores. Pero para llegar con chances concretas a esos encuentros, Unión necesita primero volver a hacerse fuerte y dejar atrás una seguidilla que golpeó tanto sus números como su confianza.

La tabla aprieta y Unión ya no tiene margen

Instituto lidera la Zona A con 26 puntos, seguido por Defensa y Justicia con 24. Boca y Vélez comparten el tercer puesto con 21, mientras que Lanús y Gimnasia de Mendoza tienen 20. Independiente suma 18 y Newell's cierra actualmente el grupo de los ocho clasificados con 17.

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Detrás aparece Estudiantes, con 14, y luego Unión, con 13. El equipo rojiblanco tiene cuatro victorias, un empate y siete derrotas, con 17 goles a favor y 21 en contra. Esos números reflejan una campaña irregular que se agravó con las últimas cuatro caídas consecutivas.

El desafío para Madelón será encontrar respuestas futbolísticas y recuperar la solidez que el equipo perdió en las últimas presentaciones. Unión todavía depende de sus resultados para pelear por la clasificación, pero necesita una reacción inmediata: con cuatro partidos por jugar, cada punto puede marcar la diferencia entre meterse en los playoffs o cerrar el Clausura antes de tiempo.

Así está la Zona A del Clausura