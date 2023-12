Todo listo para el comienzo del Seven de la República 2023

En el Plumazo del CAE y la Tortuguita de Rowing se jugará la 39° edición Seven de la República masculino, y la 7° del torneo femenino

Santa Fe presentará dos alineaciones en el Seven de la República.

Un poco más de tres décadas pasaron de la primera cita en la ciudad de Paraná (desde 1988, pero el torneo es un poco más longevo aún), y a través de todos estos años se lo ha identificado como la gran fiesta rugbística de cierre de temporada. El Seven de la República es uno de los torneos más cautivantes y representativos del rugby argentino, y en pocos días tendrá un nuevo capítulo.

Entre el 2 y el 3 de diciembre, el Club Atlético Estudiantes (CAE) y el Paraná Rowing Club (PRC) serán los anfitriones del 39º Seven de la República Masculino y el 7º Seven dela República Femenino; ambas competencias se desarrollarán de manera simultánea, y se utilizarán las instalaciones de: los varones jugarán en la sede de El Plumazo (CAE), y las chicas lo harán en las canchas de La Tortuguita y del anexo Yarará (Paraná Rowing).

Santa Fe presentará dos equipos en el Seven de la República

Santa Fe ya tiene sus equipos definidos para el Seven de la República

El seleccionado masculino de Rosario, y el conjunto femenino de Buenos Aires, son los defensores del título, pero en esta oportunidad se reunirán en esas dos jornadas un poco más de 650 jugadores (entre mujeres y varones), distribuidos en 55 equipos y se disputarán un total de 124 partidos. El primer Seven de la República se organizó en 1981 en el club Gimnasia y Esgrima (año 1981), y el combinado de Capital levantó el trofeo; desde esa primera experiencia, el certamen mantuvo a resguardo su identidad y el espíritu de camaradería.

La gran cita del juego reducido llegó a la capital entrerriana a partir de una iniciativa de Eduardo “Gata” Tenca, ex presidente de la Unión Entrerriana y también vinculado a la institución ubicada en Sauce Montrull, y de Manuel Arrías, periodista y ex jugador de Tilcara. Pero más allá de las referencias, lo cierto es que el Seven de la República se convirtió en un torneo de excelencia, y que todos quieren jugar.

En el certamen habrá un cuadro masculino, que estará dividido en Zona Campeonato y Zona Ascenso (estas competencias se distribuirán en El Plumazo y en La Tortuguita), mientras que la categoría femenina se separó en Juveniles y Mayores (Zona Campeonato y Zona Desarrollo), y se desarrollará íntegramente en el anexo Yarará de Paraná Rowing Club. 77

Santa Fe con dos alineaciones

Como consecuencia de la baja de Brasil, la Unión Santafesina de Rugby tendrá dos representantes en la competencia organizada por la Unión Entrerriana y la Unión Argentina de Rugby. Uno en la Zona Campeonato, y otro en la Zona Ascenso. En esta temporada Santa Fe no participará del femenino.

El plantel que jugará en la Zona Campeonato es el siguiente: Justo Barcojo, Valentín Fernández, Agustín Foradini, Ramiro Giménez, Santiago Gorla, Santiago Kersten, Manuel Mandrile, Santiago Mendicino, Alejandro Molinas, Franco Radín, Juan Cruz Strada y Mateo Widmer.

El equipo de la Zona Ascenso está conformado por los siguientes jugadores: Facundo Aimo, Martín Barceló, Dalmiro Borzone, Ricardo Brown, Juan Fleitas, Augusto Gorla, Nicolás Monasterolo, Ignacio Parodi, Franco Pierangeli, Santiago Quirelli, Lucio Ruata y Leonardo Sabelotti.

image.png La USR tendrá un equipo jugando en zona Campeonato, y otro en la zona Ascenso.

En el sector principal, Santa Fe integra la Zona 4 junto a Entre Ríos, Córdoba y Mendoza, debutando el sábado 2, a las 11, frente a los mendocinos. Luego, a las 17, Santa Fe se cruzará con Córdoba, y cerrará a las 19.20 con Entre Ríos. En la Zona 6 del Ascenso jugará el segundo representativo de Santa Fe, quien debutará el sábado a las 10 frente a Formosa, y luego, a las 16.20, se medirá con Alto Valle, mientras que el domingo, a las 10.20, enfrentará a Austral, y a las 16.20, lo hará frente a Entre Ríos B.

La Zona Campeonato estará dividido de la siguiente manera: Rosario, Santiago del Estero, Sur y Salta (Zona 1); Buenos Aires, Uruguay, Nordeste y Tierra del Fuego (Zona 2); Tucumán, Mar del Plata, Misiones y San Juan (Zona 3); Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Cuyo (Zona 4). En la Zona Ascenso de la siguiente forma: Oeste, Paraguay, San Luis, Andina y Jujuy (Zona 5), y Formosa, Alto Valle, Entre Ríos B, Austral y Santa Fe B (Zona 6).

* Jornada 1 (Sábado 2 de diciembre):

10.20 Rosario vs. Salta

10.20 Santiago del Estero vs. Sur

10.40 Buenos Aires vs. Tierra del Fuego

10.40 Uruguay vs. Nordeste

10.40 Tucumán vs. San Juan

11 Mar del Plata vs. Misiones

11 Santa Fe vs. Cuyo

11 Entre Ríos vs. Córdoba

Receso

16.20 Rosario vs. Sur

16.20 Santiago del Estero vs. Salta

16.40 Buenos Aires vs. Nordeste

16.40 Uruguay vs. Tierra del Fuego

16.40 Tucumán vs. Misiones

17 Mar del Plata vs. San Juan

17 Santa Fe vs. Córdoba

17 Entre Rios vs. Cuyo

18.20 Rosario vs. Santiago del Estero

18.40 Sur vs. Salta

18.40 Buenos Aires vs. Uruguay

19 Nordeste vs. Tierra del Fuego

19 Tucumán vs. Mar del Plata

19.20 Misiones vs. San Juan

19.20 Santa Fe vs. Entre Ríos

19.40 Córdoba vs. Cuyo