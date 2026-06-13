Uno Santa Fe | Colón | Colón

Volvió el verdadero Colón: goleada, carácter y sueño renovado

Colón goleó 3-0 a Defensores de Belgrano en el Juan Pasquale, se metió nuevamente en la pelea por la cima y le dio oxígeno a Ezequiel Medrán en el momento más delicado de su ciclo.

Ovación

Por Ovación

13 de junio 2026 · 17:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Volvió el verdadero Colón: goleada, carácter y sueño renovado

Colón sabía que llegaba a una parada límite. No solamente por la tabla, sino también por el contexto que rodeaba al equipo y a su entrenador. Por eso, encontrar rápidamente la ventaja fue un alivio enorme.

A los nueve minutos, Federico Rasmussen aprovechó una pelota que quedó viva dentro del área para abrir el marcador y darle tranquilidad a un equipo que necesitaba comenzar a jugar con la ventaja a favor.

LEER MÁS: Colón acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y más recursos para salir al mercado

Sin embargo, el gol no modificó el trámite de inmediato. Defensores de Belgrano reaccionó, tomó el control de la pelota y obligó a Matías Budiño a intervenir en varias ocasiones para sostener la diferencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unicosantafe/status/2065895350150332875&partner=&hide_thread=false

Cuando sufrió, apareció la contundencia de Colón

Durante varios pasajes del primer tiempo el Dragón fue superior. Atacó por las bandas, encontró espacios y puso en aprietos a una defensa sabalera que no terminaba de acomodarse.

Pero Colón encontró algo que le había faltado en muchos partidos de la temporada: eficacia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unicosantafe/status/2065895350150332875&partner=&hide_thread=false

A los 21 minutos, una pelota parada ejecutada por Darío Sarmiento terminó en el segundo gol. Federico Lértora ganó arriba y Pier Barrios apareció para empujarla y ampliar una diferencia que parecía exagerada por lo que se veía en el campo, pero que reflejaba la contundencia del conjunto rojinegro.

Lago, la figura de un equipo que recuperó confianza

Si hubo un jugador que marcó diferencias fue Ignacio Lago. Cada vez que tuvo espacios, el delantero complicó a la defensa local. Participó de las mejores acciones ofensivas y fue determinante en la jugada que terminó de liquidar el encuentro.

Apenas comenzado el segundo tiempo, se sacó de encima a su marcador con enorme categoría y metió un centro perfecto para que Julián Marcioni, de cabeza, estableciera el 3-0 definitivo.

Con el partido resuelto, Colón manejó los tiempos, encontró espacios para contragolpear y estuvo incluso más cerca del cuarto que de sufrir algún descuento.

Medrán encontró aire y Colón recuperó protagonismo

La victoria tiene un valor especial porque llega en un momento donde el ciclo de Ezequiel Medrán aparecía bajo observación.

Los cuestionamientos crecían y la necesidad de resultados era cada vez más urgente. Por eso, ganar de visitante, hacerlo con autoridad y frente a un rival directo representa mucho más que tres puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unicosantafe/status/2065895350150332875&partner=&hide_thread=false

El equipo respondió dentro de la cancha y le dio respaldo a un entrenador que venía siendo apuntado por gran parte del mundo sabalero.

Una goleada que cambia el escenario en Colón

Colón no resolvió todos sus problemas en una tarde. Tampoco se convirtió automáticamente en candidato por un solo resultado. Pero sí logró algo fundamental: volver a ilusionarse.

LEER MÁS: Colón, a un paso de cerrar la llegada del goleador Bruno Nasta

La tabla lo encuentra nuevamente cerca de los puestos de arriba, el plantel recuperó confianza y el clima alrededor del equipo cambió radicalmente. Después de varias semanas de dudas, el Sabalero encontró una actuación convincente, contundente y oportuna.

Y en una categoría tan pareja como la Primera Nacional, muchas veces los campeonatos empiezan a construirse en partidos como este. Donde la obligación aprieta, la presión crece y solo los equipos con personalidad encuentran respuestas. Colón, esta vez, las encontró todas.

Síntesis de Defensores de Belgrano y Colón

Defensores de Belgrano: 1-Alejandro Medina; 4-Brian Gómez, 2-Ian Pérez, 6-Nicolás Vaquer e 3-Alan Pérez; 8-Ignacio Gutiérrez, 5-Luis Jerez Silva, 10-Leandro Ciccolini y 11-Patricio Moyano; 7-Ezequiel Aguirre y 9-Enzo González. DT: César Eduardo Vigevani.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Leandro Allende; 11-Julián Marcioni, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio e 10-Ignacio Lago; 7-Darío Sarmiento y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: PT 9' Federico Rasmussen (C), 21' Pier Barrios (C) y ST 3' Julián Marcioni (C).

Cambios: ST 0' Castet x Allende (C); 16' Aquilino x Moyano (DB) y Tcherkaski x Ciccolini (DB); 20' Muñoz x Sarmiento (C); 28' Sánchez x Pérez y Benítez x Gutiérrez (DB); 32' Buosi x Bonansea (C), Beltrán x Marcioni (C) y C. Ibarra x Lago (C).

Amonestados: González (DB); Barrios y Allende (C).

Estadio: Juan Pasquale.

Árbitro: Juan Pafundi.

Colón Defensores de Belgrano Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
lago puso en valor la reaccion de colon: nunca dejamos de creer

Lago puso en valor la reacción de Colón: "Nunca dejamos de creer"

medran: necesitabamos romper esa piedra y volver a encontrarnos con el triunfo

Medrán: "Necesitábamos romper esa piedra y volver a encontrarnos con el triunfo"

el uno por uno de la goleada de colon para recuperar la fe ante defensores de belgrano

El uno por uno de la goleada de Colón para recuperar la fe ante Defensores de Belgrano

colon acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y mas recursos para salir al mercado

Colón acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y más recursos para salir al mercado

Lo último

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

Último Momento
Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

Qatar sorprendió y rescató un empate agónico ante Suiza

Qatar sorprendió y rescató un empate agónico ante Suiza

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: Lo merecíamos hace tiempo

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: "Lo merecíamos hace tiempo"

Ovación
Lago puso en valor la reacción de Colón: Nunca dejamos de creer

Lago puso en valor la reacción de Colón: "Nunca dejamos de creer"

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: Lo merecíamos hace tiempo

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: "Lo merecíamos hace tiempo"

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Rubén Botta, el gran objetivo de Colón en el mercado de pases

Rubén Botta, el gran objetivo de Colón en el mercado de pases

Colón acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y más recursos para salir al mercado

Colón acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y más recursos para salir al mercado

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo