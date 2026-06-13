Colón, a un paso de cerrar la llegada del goleador Bruno Nasta

Bruno Nasta, delantero de San Miguel, tendría todo acordado para convertirse en el primer refuerzo de Colón para la segunda rueda.

Colón continúa avanzando en el armado del plantel para la segunda parte de la Primera Nacional y todo indica que está cerca de concretar una de las incorporaciones que más buscaba Ezequiel Medrán para reforzar el ataque.

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Se trata de Bruno Nasta, delantero que desde hace varios días figura entre los principales apuntados por la secretaría técnica encabezada por Diego Colotto y que, de acuerdo a las últimas informaciones, tendría prácticamente todo acordado para transformarse en nuevo jugador sabalero.

La intención de la dirigencia es cerrar cuanto antes su incorporación, entendiendo que el equipo necesita sumar variantes ofensivas y, especialmente, aumentar su poder de gol para afrontar un tramo decisivo del campeonato.

Un pedido del cuerpo técnico de Colón

La búsqueda de delanteros se convirtió en una prioridad para Colón desde hace varias semanas. Si bien el equipo se mantiene en puestos de clasificación, puertas adentro existe la sensación de que necesita mayor contundencia para sostener la pelea por los primeros lugares de la Zona A.

En ese contexto apareció el nombre de Nasta, un atacante que reúne características valoradas por Medrán: presencia física, movilidad en el área y capacidad para jugar como referencia ofensiva.

Por eso, rápidamente pasó a ocupar un lugar central dentro de las negociaciones que lleva adelante el club.

Colón acelera para cerrar el acuerdo

Las conversaciones avanzaron de manera positiva y el futbolista ya habría dado el visto bueno para desembarcar en Santa Fe.

Por estas horas las partes trabajan en los detalles finales para formalizar una operación que aparece muy encaminada y que podría transformarse en una de las primeras incorporaciones del mercado rojinegro. La intención de Colón es que el delantero se incorpore cuanto antes a la dinámica del plantel y pueda estar a disposición del cuerpo técnico para el inicio de la segunda rueda.

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Más allá de la inminente llegada de Nasta, la dirigencia continúa trabajando en otras negociaciones. La búsqueda de un extremo y de más variantes ofensivas sigue abierta, mientras también se analizan posibles salidas dentro del plantel para equilibrar la estructura salarial y liberar cupos.

Sin embargo, hoy todas las miradas apuntan a Bruno Nasta. En el mundo Colón crece el optimismo y todo indica que, salvo un imprevisto de último momento, el delantero será una de las caras nuevas que tendrá el Sabalero para encarar la etapa más importante de la temporada.