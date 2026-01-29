Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la Champions League

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26 determinará los cruces entre los equipos que finalizaron de los puestos 9 al 24 de la fase liga y se celebrará este viernes 30 de enero.
Con los 8 mejores equipos de la fase liga ya clasificados directamente a los octavos de final, otros 16 conjuntos conocerán a sus rivales para próxima instancia eliminatoria.
La ceremonia organizada por la UEFA en su sede de Nyon, en Suiza, se podrá ver en vivo desde las 8 hora argentina en la app oficial de la Champions League.
Ya clasificados a octavos de final
Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.
Cabezas de serie
Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Bayer Leverkusen.
No cabezas de serie
Borussia Dortmund, Olympiakos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.
Cómo será el sorteo de los playoffs de la Champions League
Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la fase liga para formar 4 parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y 4 no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).
Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18.
Los equipos se pueden enfrentar a otro equipo del mismo país o a equipos contra los que hayan jugado en la fase liga.
Las series serán a doble partido, el equipo cabeza de serie jugará el partido de vuelta de local y cada club jugará un partido el martes y otro el miércoles.
Los partidos de ida serán 17/18 de febrero y los de de vuelta el 24/25 de febrero.
Los 8 ganadores los playoffs eliminatorios pasarán a octavos de final y los cruces se sortearán el viernes 27 de febrero de 2026.
Las fechas de lo que viene en la Champions League
Play-offs: 17/18 y 24/25 de febrero
Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero
Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo
Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril
Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo
Final: 30 de mayo (en Budapest)