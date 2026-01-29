Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la Champions League

El sorteo de los playoffs de la Champions League determinará los cruces entre los equipos que finalizaron de los puestos 9 al 24 de la fase liga

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26 determinará los cruces entre los equipos que finalizaron de los puestos 9 al 24 de la fase liga y se celebrará este viernes 30 de enero.

Con los 8 mejores equipos de la fase liga ya clasificados directamente a los octavos de final, otros 16 conjuntos conocerán a sus rivales para próxima instancia eliminatoria.

La ceremonia organizada por la UEFA en su sede de Nyon, en Suiza, se podrá ver en vivo desde las 8 hora argentina en la app oficial de la Champions League.

Ya clasificados a octavos de final

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

Cabezas de serie

Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Bayer Leverkusen.

No cabezas de serie

Borussia Dortmund, Olympiakos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.

Cómo será el sorteo de los playoffs de la Champions League

Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la fase liga para formar 4 parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y 4 no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).

Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18.

Los equipos se pueden enfrentar a otro equipo del mismo país o a equipos contra los que hayan jugado en la fase liga.

Las series serán a doble partido, el equipo cabeza de serie jugará el partido de vuelta de local y cada club jugará un partido el martes y otro el miércoles.

Los partidos de ida serán 17/18 de febrero y los de de vuelta el 24/25 de febrero.

Los 8 ganadores los playoffs eliminatorios pasarán a octavos de final y los cruces se sortearán el viernes 27 de febrero de 2026.

Las fechas de lo que viene en la Champions League

Play-offs: 17/18 y 24/25 de febrero

Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo

Final: 30 de mayo (en Budapest)