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Sinner y Zverev jugarán la final de Wimbledon 2026

El italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev definirán Wimbledon tras vencer en las semifinales a Novak Djokovic y Arthur Fery, respectivamente

10 de julio 2026 · 16:27hs
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Sinner y Zverev jugarán la final de Wimbledon 2026

Jannik Sinner y Alexander Zverev definirán el título de Wimbledon tras imponerse con autoridad en las semifinales. El italiano, número uno del mundo y campeón defensor, derrotó a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4, mientras que el alemán superó al británico Arthur Fery por 7-6, 6-2 y 6-4 para avanzar a su segunda final consecutiva.

Sinner afrontó el decimoquinto enfrentamiento de su carrera ante Djokovic con un historial favorable de ocho victorias contra seis. El primer set fue equilibrado, con ambos sosteniendo sus servicios hasta el 4-4. Después de desaprovechar una primera oportunidad de quiebre, el italiano rompió el saque del serbio en el noveno game y luego cerró el parcial por 6-4.

En la segunda manga, Sinner elevó su nivel desde el fondo de la cancha y mostró mayor agresividad. El quiebre llegó en el séptimo juego para colocarse 4-3 y luego confirmó la ventaja con autoridad. Djokovic no encontró respuestas para revertir el desarrollo y el número uno volvió a imponerse por 6-4.

El tercer parcial comenzó con otro quiebre inmediato del italiano, que mantuvo la diferencia pese al intento de reacción de Djokovic. Con un servicio sólido y sin conceder opciones en los momentos decisivos, Sinner administró la ventaja hasta cerrar el encuentro con un nuevo 6-4 y asegurar su presencia en una nueva final de Grand Slam.

Zverev, el otro finalista de Wimbledon

En la otra semifinal, Zverev dejó atrás un comienzo irregular frente a Arthur Fery, la gran revelación del torneo. El británico logró recuperar un quiebre y llevó el primer set al tie-break, pero el alemán impuso su experiencia para quedarse con ese desempate.

A partir del segundo parcial, el número tres del mundo dominó el desarrollo con un tenis agresivo y un servicio implacable. Quebró en dos oportunidades para llevarse el set por 6-2 y, en el tercero, consiguió una ruptura clave en el quinto game para encaminar el triunfo.

Fery salvó tres bolas de break que habrían ampliado la diferencia, aunque no pudo evitar la derrota por 6-4. Con este resultado, Zverev alcanzó su segunda final consecutiva de Grand Slam y extendió a 13 su racha de victorias en este tipo de torneos.

Wimbledon Jannik Sinner Alexander Zverev
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