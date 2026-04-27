Tomás Etcheverry se clasificó a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid

Tomás Etcheverry le ganó a Dino Prizmic en tres sets y se enfrentará a Arthur Fils en la próxima ronda del Masters 1000 de Madrid.

El tenista argentino Tomás Etcheverry (25°) derrotó en sets corridos al croata Dino Prizmic (87°) en los 16avos de final del ATP Masters 1000 de Madrid, en España.

El platense se repuso de haber caído en el primer parcial y ganó por 2-6, 6-4 y 6-3, tras poco más de dos horas de juego.

Además, la argentina Solana Sierra (88°) sumó un nuevo triunfo en su debut en el polvo de ladrillo madrileño, al imponerse a la turca Zeynep Sonmez (67°), para avanzar también a octavos de final, mientras que Thiago Tirante (75°) luchó pero no pudo con el experimentado británico Cameron Norrie (23°), aunque cerró una buena participación.

Tomás Etcheverry continúa manteniendo el gran nivel que lo caracteriza en el inicio de la actual temporada y alcanzó los octavos de final en un Masters 1000 por tercera vez consecutiva, a un triunfo de jugar los cuartos de un torneo de esta categoría por primera vez en su carrera.

A pesar de no tener su mejor nivel en el primer set, en el que sufrió dos quiebres, el argentino pudo anteponerse desde el inicio del segundo parcial, quebrando en el primer game al servicio de su rival y manteniendo la ventaja hasta el final del mismo.

Con tres breaks en el set decisivo, Etcheverry pudo cerrar el triunfo en su tercer match point y sentenció la clasificación a octavos de final, instancia en la que se medirá a un duro rival: el francés Arthur Fils (25°), a quien enfrentará el martes 28 de abril, con horario a definir.

El francés viene de un 2025 en el que su gran momento de forma fue interrumpido por una lesión, aunque su rendimiento no decayó tras seis meses de inactividad: tiene un récord de 20-5 en el año y fue semifinalista del Masters de Miami, finalista del ATP 500 de Doha y campeón del 500 de Barcelona.

El resto de los argentinos en el Masters 1000 de Madrid

La marplatense Solana Sierra está debutando esta temporada en el Masters de Madrid, y de gran manera: luego de quedarse con tres triunfos, Sierra avanzó a los octavos de final.

Su partido también contó con un mal inicio, en un primer set en el que la argentina cayó por 6-0, aunque con cinco quiebres en los parciales siguientes pudo remontar, para cerrar el triunfo y la clasificación con su segundo match point, con un resultado final de 0-6, 6-2 y 6-3.

Así, la mejor raqueta argentina de la disciplina femenina avanzó al puesto 71° del ranking en vivo, nueve posiciones por detrás de su mejor ubicación histórica, y deberá enfrentar a la checa Karina Pliskova (197°) por un lugar en cuartos de final, el próximo lunes 27 de abril desde las 8:00 (horario argentino).

Por su lado, Thiago Tirante vio interrumpida su buena semana en Madrid en la tercera ronda, y cayó con el británico Cameron Norrie, exintegrante del top 10, por 5-7 y 6-7 (5).

A pesar de la derrota, el argentino de 25 años alcanzó la tercera ronda de un Masters 1000 por primera vez en su carrera, sumó triunfos en los cuadros principales de los últimos dos certámenes de la categoría y llegó al 69° puesto del ranking en vivo, la mejor colocación de su carrera.