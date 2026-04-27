Apertura Femenino: Alma estiró su invicto en el Malvinas Argentinas

Alma Juniors le ganó como visitante a República del Oeste por 63-40, para estirar su gran momento en el Apertura de Mayores.

Alma Juniors (3-0) estiró su buen presente en el Torneo Apertura de Mayores, al superar como visitante a República del Oeste (2-2) por 63 a 40. Asimismo, en el Pay Zumé, Gimnasia (2-2) doblegó a CUST (0-3) por 53 a 50. Los dos cotejos pertenecieron a la cuarta jornada.