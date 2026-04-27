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Apertura Femenino: Alma estiró su invicto en el Malvinas Argentinas

Alma Juniors le ganó como visitante a República del Oeste por 63-40, para estirar su gran momento en el Apertura de Mayores.

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 07:22hs
Apertura Femenino: Alma estiró su invicto en el Malvinas Argentinas

ASB

Alma Juniors (3-0) estiró su buen presente en el Torneo Apertura de Mayores, al superar como visitante a República del Oeste (2-2) por 63 a 40. Asimismo, en el Pay Zumé, Gimnasia (2-2) doblegó a CUST (0-3) por 53 a 50. Los dos cotejos pertenecieron a la cuarta jornada.

CUST 50: Milagros Hassan 6, Maitena Ronconi 2, Paula Lazcano 19, Gimena Brondino 6, Oriana Balbo 7 (FI) Martina Montini 4, Pilar Irazuzta 0, Indira Barco 0, Paulina Fontanilla 0, Valentina Arrieta 6. DT: Diego Vicino.

GIMNASIA 53: Ludmila Theiler 10, Antonella Favre 7, Luz Salvatelli 6, Paula Spais 5, Gianella Ramassotto 8 (FI) Florencia Maidana 13, Juana Marotti 3, Paloma Ricardo 1. DT: Andrés Postigo.

Parciales: 8-9, 24-24 y 43-38.

Árbitros: Abril Robledo Mas y Federico Isla.

Cancha: Pay Zumé.

Síntesis de República y Alma Juniors

REPÚBLICA 40: Julia García 2, Joaquina Bonneau 16, Sol Tosetto 2, Martina Orbelli 0, Irina Aballay 8 (FI) Antonella Girolimetto 3, Brisa Gigena 3, Cintia Ramos 0, Mía Leiva 0, Sofía García 0, Maite Orbelli 2, Agustina Peirano 4. DT: Carlos Baldi.

ALMA JUNIORS 63: Malena Baum 7, Guillermina Torres 0, Jazmín Mottier 8, Sofía Descalzo 2, Mía Andereggen 25 (FI) Ximena Case 7, Sabrina Mottier 4, Julia Gaggiamo 10. DT: Pablo González.

Parciales: 13-23, 23-38 y 27-50.

Árbitros: Silvio Guzmán y Julia Aguilar.

Cancha: Malvinas Argentinas.

Fuente: ASB

Apertura femenino Alma
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