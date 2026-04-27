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Unión se juega todo en Liniers: obligado a reaccionar ante Vélez para meterse en playoffs

Unión visitará a Vélez en el José Amalfitani con la necesidad de ganar para quedar a un paso de llegar a los octavos del Torneo Apertura.

27 de abril 2026 · 08:07hs
Unión se juega todo en Liniers: obligado a reaccionar ante Vélez para meterse en playoffs

UNO | José Busiemi

Unión afrontará una verdadera final este lunes desde las 18.45 en el estadio José Amalfitani, cuando visite a Vélez por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Con el boleto a los playoffs aún en disputa, el equipo rojiblanco depende de sí mismo, pero no tiene margen para otro traspié. Si gana, matemáticamente todavía no se habrá clasificado.

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El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Andrés Merlos, y será televisado por TNT Sports Premium.

Unión, con un presente que obliga a reaccionar

El Tate llega en un momento incómodo. Acumula dos derrotas consecutivas, ante Estudiantes y Newell's, en partidos donde incluso comenzó en ventaja pero no logró sostener el resultado.

Unión festejo Nicolás Palavecino
Nicolás Palavecino tendrá la oportunidad de ser titular en Unión para el duelo clave ante Vélez en Liniers.

Nicolás Palavecino tendrá la oportunidad de ser titular en Unión para el duelo clave ante Vélez en Liniers.

Esa racha profundizó una tendencia irregular: apenas un triunfo en los últimos seis partidos, desde aquel empate agónico que le propinó Independiente en Avellaneda. En un tramo decisivo del campeonato, Unión dejó pasar puntos clave y ahora está obligado a recuperar terreno fuera de casa, algo que no consigue desde hace casi dos meses.

Un rival exigente y con objetivos propios

Del otro lado estará un Vélez ya clasificado, que marcha tercero en la Zona A y buscará recuperar la cima. El equipo dirigido por los hermanos Barros Schelotto viene de empatar sin goles ante San Lorenzo, en un partido de bajo vuelo, pero que le permitió seguir sumando.

Sin Lisandro Magallán, lesionado, el Fortín analiza variantes en defensa, mientras también administra cargas pensando en su compromiso del jueves por Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Dudas en ofensiva y posibles variantes

En Unión, una de las incógnitas principales pasa por el armado del ataque. Agustín Palavecino aparece con chances concretas de ser titular en lugar del suspendido Marcelo Estigarribia, aunque todo dependerá de la evolución física de Brahian Cuello.

En caso de que Cuello no llegue en condiciones, el equipo podría modificar su esquema, con Palavecino recostado por izquierda y la inclusión de Agustín Colazo para conformar una dupla ofensiva que le permita lastimar a Vélez. Sin embargo, todo indica que Pala jugará como titular por Estigarribia.

La oportunidad de dar el golpe

Con una tabla apretada en la pelea por los últimos cupos, Unión sabe que un triunfo en Liniers puede significar la clasificación anticipada a los octavos de final. Pero también es consciente de que otra caída lo dejaría dependiendo de otros resultados en la última fecha.

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En ese escenario, el desafío es claro: recuperar solidez, sostener los resultados y golpear en el momento justo. El Amalfitani será el escenario donde el Tate intentará cambiar su historia reciente y dar un paso decisivo hacia los playoffs.

Posibles formaciones de Vélez y Unión

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós o Thiago Silvero y Elías Gómez; Tobías Andrada, Lucas Robertone, Matías Pellegrini y Diego Valdés; Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Nicolás Palavecino, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Andrés Merlos.

Hora de inicio: 18.45.

TV: TNT Sports Premium.

Unión Vélez Amalfitani
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