Adorni enfrentará en Diputados más de 4.800 preguntas con Milei en el palco

Jaqueado por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni se presentará en el Congreso por primera vez desde que asumió hace 175 días

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , brindará este miércoles su primer informe de gestión en Diputados, jaqueado por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito , con los bloques opositores listos para someterlo a unas 5.000 preguntas, p ero con el respaldo institucional que significará la presencia del presidente Javier Milei en el palco central .

Adorni se presentará ante la Cámara baja por primera vez desde que asumió hace 175 días como ministro coordinador, una figura creada en la reforma constitucional de 1994 con responsable de la administración del Estado.

Denunciado por la compra de inmuebles que no incluyó en su declaración patrimonial y con su actuación en tela de juicio por viajes al exterior en un avión privado, el funcionario contará no solo con la presencia de Milei sino con la de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Según se anticipa desde la Casa Rosada, también estarán presentes respaldando al funcionario varios ministros que se ubicarán en las bandejas junto al estrado de la Presidencia de la Cámara. Asimismo, un grupo de colaboradores se instalará en el Salón Delia Parodi, a pocos metros del recinto de sesiones.

Adorni comenzará su exposición entre las 10 y las 11 y lo hará con una alocución de aproximadamente una hora, en la que resaltará los logros del Gobierno, especialmente en materia económica.

Los bloques de la oposición aguardan al funcionario con más de 4.800 preguntas, por lo que se espera que la sesión informativa se extienda por aproximadamente seis horas, en las que desde el oficialismo se descuenta que no responderá cuestionamientos de su situación patrimonial por estar bajo investigación en la Justicia.

La expectativa de la presencia de Adorni es tan grande, que voceros de distintos bloques coincidieron en que se trata del informe más esperado, tanto por la oposición como por los medios de comunicación, de los 145 que se brindaron en los diferentes gobiernos desde 1994 hasta ahora.

Adorni triunfó en las elecciones porteñas de mayo pasado y fue elegido legislador por la Ciudad, pero en diciembre resignó ese cargo y la vocería presidencial que ejercía desde la asunción de Milei, para asumir como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, tras la exposición inicial de Adorni está previsto el espacio para las preguntas que será abierto por los bloques menos numerosos que contarán con 5 minutos cada uno, hasta completar un primer tramo de 50 minutos.

Luego, sucesivamente, será el turno de Innovación Federal (11 minutos); Unidos (20 minutos) y Fuerzas del Cambio (20 minutos).

Tras los 20 minutos que tendrá el jefe de Gabinete para dar sus respuestas, será el turno de Unión por la Patria.

El bloque peronista que preside el santafecino Germán Martínez tendrá 68 minutos para sus preguntas, y tras las respuestas de Adorni, será el turno de cierre a cargo del bloque de La Libertad Avanza.

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