Paro docente en la UNL: una semana sin clases por reclamo de financiamiento universitario

Los docentes de la UNL iniciaron un paro de seis días en reclamo por la actualización salarial y el cumplimiento de la ley de financiamiento. Habrá clases públicas y se prepara una nueva Marcha Federal.

Los docentes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) iniciaron este lunes 27 de abril un paro de una semana completa , que se extenderá hasta el 2 de mayo, en el marco del creciente conflicto por el financiamiento universitario .

La medida de fuerza responde al reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento , reglamentada en octubre pasado, que establece la actualización de los salarios docentes y el incremento en el monto de las becas estudiantiles .

Desde la Conadu Histórica señalaron que un reciente fallo judicial respalda el reclamo y cuestionaron al Gobierno nacional: “Este fallo constituye un respaldo a la lucha sostenida y desnuda la ilegalidad del accionar del Gobierno que incumple tanto la voluntad del Congreso como las resoluciones del Poder Judicial”, indicaron.

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Alto nivel de conflictividad gremial

En las últimas semanas, el conflicto se profundizó con paros, clases públicas, movilizaciones y acciones de visibilización, impulsadas por los gremios docentes de todo el país.

La medida impacta directamente en las actividades académicas y de investigación que se desarrollan en las facultades y escuelas de la UNL, afectando el normal dictado de clases.

Por su parte, desde el gremio local ADUL adelantaron que durante la semana se realizarán clases públicas con el objetivo de “compartir con la sociedad el conocimiento y visibilizar el conflicto”.

Camino a una nueva Marcha Federal Universitaria

El paro no será el cierre del plan de lucha. Los gremios ya avanzan en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 12 de mayo.

Se espera una movilización masiva en todo el país, con epicentro en las principales ciudades, para exigir una respuesta política al desfinanciamiento educativo y garantizar el funcionamiento del sistema universitario público.

El conflicto por el presupuesto universitario continúa escalando y suma nuevos capítulos, mientras crece la preocupación en la comunidad educativa por la continuidad del ciclo lectivo en condiciones normales.

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