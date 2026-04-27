Cómo le fue a Unión con Sebastián Martínez como árbitro

Unión enfrentará a Vélez con el arbitraje de Sebastián Martínez en un duelo determinante por la fecha 16 del Torneo Apertura.

Unión visitará este lunes desde las 18.45 a Vélez en el estadio José Amalfitani, en un encuentro clave por la Zona A. El árbitro principal será Sebastián Martínez, acompañado por Pablo Acevedo y Erik Grunmann como asistentes, Adrián Núñez Rodríguez como cuarto árbitro, y con Andrés Merlos en el VAR junto a Gisella Bosso en el AVAR.

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En la antesala de un cruce determinante, el historial con el juez se convierte en un dato a considerar.

Cómo le fue a Unión con Martínez

El recorrido reciente de Unión bajo la conducción de Martínez muestra resultados irregulares:

-Derrota 1-2 ante Gimnasia y Esgrima La Plata (octavos del Clausura 2025)

-Victoria 3-1 frente a Gimnasia (2025)

-Caída 1-4 ante Central Córdoba de Santiago del Estero (2022)

Unión Gimnasia de Mendoza Vargas La última vez que Sebastián Martínez fue árbitro de Unión se produjo en la eliminación en octavos ante Gimnasia en el Clausura 2025. UNO Santa Fe | José Busiemi

En estos compromisos, el árbitro mantuvo un criterio disciplinario moderado, con varias amonestaciones pero sin expulsar jugadores del Tate, lo que marca una tendencia en su forma de impartir justicia con el conjunto rojiblanco.

Un historial más favorable para Vélez

Por el lado de Vélez, los antecedentes con Martínez son más amplios y con saldo positivo. El Fortín consiguió varias victorias bajo su arbitraje:

-1-0 vs Estudiantes de La Plata (2026)

-3-0 ante Lanús (2025)

-2-1 frente a Tigre (2025)

-2-0 contra Platense (2024)

-1-0 ante Rosario Central (2024)

También registra una derrota (0-1 vs Sarmiento de Junín) y un empate sin goles frente a Lanús. En estos encuentros, Martínez mostró una línea de control firme, con varias tarjetas amarillas y al menos una expulsión.

Un contexto de alta tensión

El partido no será uno más. Unión llega con la urgencia de sumar para sostenerse en zona de clasificación a los octavos de final, mientras que Vélez ya tiene su boleto asegurado pero buscará terminar lo más alto posible en la tabla.

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En ese escenario, cada detalle puede inclinar la balanza, y el rol del árbitro no será menor en un cruce que promete intensidad y mucho en juego en el José Amalfitani.