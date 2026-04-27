Santa Fe se trajo el tercer puesto del Interasociaciones Juvenil Femenino

Santa Fe le ganó en su última presentación a Cañada de Gómez por 54-47 para terminar tercero en el Interasociaciones de Venado Tuerto.

La Selección Juvenil de Santa Fe (Asociación Santafesina de Básquetbol) superó este domingo en su última presentación a Cañada de Gómez y finalizó en la tercera posición del Interasociaciones de Venado Tuerto.

En cancha de Centenario la formación de Lautaro Pereyra se impuso a las cañadenses por 54 a 47, con parciales de 21-7, 31-23 y 36-36.

La gran actuación del Seleccionado Juvenil de Santa Fe

El goleo de la ASB se repartió de la siguiente manera: Kiara Aranaz 5, Juana Alliot 11, Eugenia Reynaudo 0, Azul Farah 5, Eugenia Freyre 3, Catalina Milocco 6, Catalina Huber 1, Victoria Satuf 0, Paulina Descalzo 0, Ana Leoni 17, Paz Montenegro 4 y Luisina Pasero 2.

Más allá del récord 2-2, las chicas demostraron un crecimiento en lo deportivo, además de un excelente comportamiento, lo que realza aún más su participación en el sur provincial.