Con la disputa de cinco partidos se puso en marcha el capítulo 7 del Torneo Apertura Promocional. Más allá de un nuevo éxito del bicampeón (Kimberley), el buen presente de Atlético Franck y Unión y Progreso A, sobresalió el éxito de Atlético Arroyo Leyes contra el Lagunero.
Promocional: Arroyo Leyes dio la nota ante Regatas (SF)
Atlético Arroyo Leyes dio la nota y venció a Regatas (SF) en el Promocional, donde líder Atlético Franck tras vencer como visitante a Central Rincón.
Por Ovación
TORNEO PROMOCIONAL – FECHA 7
Domingo 26 de abril
Atlético Arroyo Leyes 72 (Juan Forestier 22) – Regatas (SF) 54 (Mateo Pozzo 16)
Central Rincón 32 (Carlos Mendieta 9) – Atlético Franck 53 (Patricio López 12)
Colón (SJ) 48 (Joaquín Ludueña 9) – Unión y Progreso A 66 (Giuliano Veneziano 19)
Alumni 77 (Facundo Villalba 13) – Unión y Progreso B 31 (Joaquín Vázquez 8)
Santa Rosa 61 (Kevin Yacono 20) – Kimberley 78 (Federico Carreon 18)
Martes 28 de abril
21.30 Colón (SF) vs. Alianza (ST)
TABLA DE POSICIONES
Atlético Franck 13 (6-1); Kimberley y Unión y Progreso A 12 (6-0); Regatas (SF) 11 (4-3); Colón 10 (5-0); Alianza 9 (4-1); Atlético Arroyo Leyes 9 (3-3); Santa Rosa y Alumni 9 (2-5); Central Rincón y Colón (SJ) 7 (0-7), Unión y Progreso B 6 (0-6)
Fuente: ASB