Promocional: Arroyo Leyes dio la nota ante Regatas (SF)

Atlético Arroyo Leyes dio la nota y venció a Regatas (SF) en el Promocional, donde líder Atlético Franck tras vencer como visitante a Central Rincón.

Por Ovación

27 de abril 2026 · 07:18hs
Con la disputa de cinco partidos se puso en marcha el capítulo 7 del Torneo Apertura Promocional. Más allá de un nuevo éxito del bicampeón (Kimberley), el buen presente de Atlético Franck y Unión y Progreso A, sobresalió el éxito de Atlético Arroyo Leyes contra el Lagunero.

TORNEO PROMOCIONAL – FECHA 7

Domingo 26 de abril

Atlético Arroyo Leyes 72 (Juan Forestier 22) – Regatas (SF) 54 (Mateo Pozzo 16)

Central Rincón 32 (Carlos Mendieta 9) – Atlético Franck 53 (Patricio López 12)

Colón (SJ) 48 (Joaquín Ludueña 9) – Unión y Progreso A 66 (Giuliano Veneziano 19)

Alumni 77 (Facundo Villalba 13) – Unión y Progreso B 31 (Joaquín Vázquez 8)

Santa Rosa 61 (Kevin Yacono 20) – Kimberley 78 (Federico Carreon 18)

Martes 28 de abril

21.30 Colón (SF) vs. Alianza (ST)

TABLA DE POSICIONES

Atlético Franck 13 (6-1); Kimberley y Unión y Progreso A 12 (6-0); Regatas (SF) 11 (4-3); Colón 10 (5-0); Alianza 9 (4-1); Atlético Arroyo Leyes 9 (3-3); Santa Rosa y Alumni 9 (2-5); Central Rincón y Colón (SJ) 7 (0-7), Unión y Progreso B 6 (0-6)

Fuente: ASB

Promocional Arroyo Leyes Regatas
Noticias relacionadas
Eduardo Domínguez atraviesa un momento complicado como DT de Atlético Mineiro.

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Mbappé sufrió una lesión muscular.

Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Regatas derrotó a Náutico y cayó ante Gimnasia de Rosario en la Copa Argentina de waterpolo.

Una de cal y una de arena para Regatas en la Copa Argentina

esteban andrada rompio el silencio tras su expulsion en espana: estoy muy arrepentido

Esteban Andrada rompió el silencio tras su expulsión en España: "Estoy muy arrepentido"

Lo último

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Último Momento
Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza contra cemento y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza contra cemento y murió

Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Ovación
Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Final caliente en Colón: incidentes, demoras y ocho detenidos en la tribuna sur

Final caliente en Colón: incidentes, demoras y ocho detenidos en la tribuna sur

Una de cal y una de arena para Regatas en la Copa Argentina

Una de cal y una de arena para Regatas en la Copa Argentina

Pasó la cuarta jornada en el Dos Orillas de juveniles

Pasó la cuarta jornada en el Dos Orillas de juveniles

Peñarol sorprendió a Tarucas y lo sorprendió en la Caldera tucumana

Peñarol sorprendió a Tarucas y lo sorprendió en la Caldera tucumana

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Pato Sabático viaja a Vera 26 con el combustible de la nostalgia

Pato Sabático viaja a "Vera '26" con el combustible de la nostalgia