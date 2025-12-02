Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Clausura

Torneo Clausura 2025: así quedaron los cruces de las semifinales

Boca, Racing, Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata, los cuatro equipos que irán en busca del título.

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 06:54hs
La victoria de este lunes de Racing como local ante Tigre en penales por 4-2 tras igualar sin goles en el tiempo regular, dejó definido los cruces de las semifinales del Torneo Clausura 2025, instancia que contará con el duelo entre la ‘Academia’ y Boca como el plato fuerte.

Del otro lado de la llave, Estudiantes de La Plata deberá enfrentarse a Gimnasia y Esgrima en una nueva edición del clásico platense con el objetivo de alcanzar la final en Santiago del Estero el sábado 13 de diciembre y convertirse en el nuevo campeón del fútbol argentino.

Al igual que en las rondas de octavos y cuartos de final, dichos cotejos se llevarán a cabo en la casa del mejor clasificado. Es decir, los de La Ribera harán de local ante los dirigidos por Gustavo Costas en La Bombonera, mientras que el ‘Lobo’ recibirá al ’Pincha’ en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Formato, hora y fecha de las semifinales del Torneo Clausura

Ambos encuentros de las semifinales del campeonato local se disputarán durante el próximo fin de semana, con fecha y horario a confirmar, en el recinto del mejor posicionado en las distintas zonas del certamen.

Por su parte, a diferencia de lo sucedido en el Torneo Apertura que tuvo a Platense como campeón, en caso de empate en los primeros noventa minutos, el duelo irá al alargue. En caso de persistir la igualdad luego de los treinta minutos adicionales, el vencedor se definirá desde el punto penal.

Cruces de las semifinales del Torneo Clausura

  • Boca vs. Racing | fecha y hora a confirmar | La Bombonera
  • Gimnasia vs. Estudiantes | fecha y hora a confirmar | Estadio Juan Carmelo Zerrillo
