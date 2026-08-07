Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Torneo Oficial A2: Santa Rosa y Regatas Coronda siguen invictos

Santa Rosa le ganó como visitante a Kimberley por 88-81, mientras que Regatas Coronda superó como local a Macabi por 67-61, por la fecha 2 del Torneo Oficial A2.

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2026 · 07:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Torneo Oficial A2: Santa Rosa y Regatas Coronda siguen invictos

Con tres partidos siguió adelante la fecha 2 del Torneo Oficial en el nivel A2. Sobresalieron las victorias de Santa Rosa sobre Kimberley y Regatas Coronda ante Macabi, con lo cual ambos estiraron sus arranques ganadores.

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 2

Miércoles 5 de agosto

CUST B 44 (Nicolás Nessier 16) - UNL 60 (Franco Pérez 27)

Jueves 6 de agosto

Kimberley 81 (Francisco Navarrete 15) - Santa Rosa 88 (Leandro Sasia 29)

Regatas Coronda 67 (Enzo Gauna 17) - Macabi 61 (Felipe Bonus 21)

Alumni 83 (Juan Aldaz 19) - Almagro B 55 (Franco Oreggioni 15)

Lunes 10 de agosto

21.00 Centenario vs. Argentino (SC)

Libre: Regatas (SF)

Fuente: ASB

Torneo Oficial Santa Rosa Regatas
Noticias relacionadas
torneo oficial liga proximo: ganaron todos los anfitriones en el debut

Torneo Oficial Liga Próximo: ganaron todos los anfitriones en el debut

Santa Fe Rugby visitará a Estudiantes de Paraná en el Parque Urquiza.

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

franco colapinto confirmo en redes sociales haber sufrido un robo en italia

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

chiqui tapia: me gustaria ser el presidente de la afa en el mundial 2030

Chiqui Tapia: "Me gustaría ser el presidente de la AFA en el Mundial 2030"

Lo último

Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Último Momento
Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

Desaparición del kitesurfista en la Setúbal: hallaron la cometa de Fernando y rastrean la zona por cuadrantes

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Colón confirmó la venta de entradas y lanzó un requisito clave para los hinchas

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Retomaron la búsqueda del joven desaparecido este jueves mientras practicaba kitesurf en El Chaquito

Retomaron la búsqueda del joven desaparecido este jueves mientras practicaba kitesurf en El Chaquito

Ovación
El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

El Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con atractivos encuentros

Todo listo para el festival de boxeo en el Centro Gallego de Santa Fe

Todo listo para el festival de boxeo en el Centro Gallego de Santa Fe

Chiqui Tapia: Me gustaría ser el presidente de la AFA en el Mundial 2030

Chiqui Tapia: "Me gustaría ser el presidente de la AFA en el Mundial 2030"

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Franco Colapinto confirmó en redes sociales haber sufrido un robo en Italia

Torneo Oficial A2: Santa Rosa y Regatas Coronda siguen invictos

Torneo Oficial A2: Santa Rosa y Regatas Coronda siguen invictos

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe