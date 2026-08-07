Con tres partidos siguió adelante la fecha 2 del Torneo Oficial en el nivel A2. Sobresalieron las victorias de Santa Rosa sobre Kimberley y Regatas Coronda ante Macabi, con lo cual ambos estiraron sus arranques ganadores.
Torneo Oficial A2: Santa Rosa y Regatas Coronda siguen invictos
Santa Rosa le ganó como visitante a Kimberley por 88-81, mientras que Regatas Coronda superó como local a Macabi por 67-61, por la fecha 2 del Torneo Oficial A2.
Por Ovación
7 de agosto 2026 · 07:53hs
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 2
Miércoles 5 de agosto
CUST B 44 (Nicolás Nessier 16) - UNL 60 (Franco Pérez 27)
Jueves 6 de agosto
Kimberley 81 (Francisco Navarrete 15) - Santa Rosa 88 (Leandro Sasia 29)
Regatas Coronda 67 (Enzo Gauna 17) - Macabi 61 (Felipe Bonus 21)
Alumni 83 (Juan Aldaz 19) - Almagro B 55 (Franco Oreggioni 15)
Lunes 10 de agosto
21.00 Centenario vs. Argentino (SC)
Libre: Regatas (SF)
Fuente: ASB