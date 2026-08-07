Torneo Oficial A2: Santa Rosa y Regatas Coronda siguen invictos

Santa Rosa le ganó como visitante a Kimberley por 88-81, mientras que Regatas Coronda superó como local a Macabi por 67-61, por la fecha 2 del Torneo Oficial A2.

Con tres partidos siguió adelante la fecha 2 del Torneo Oficial en el nivel A2. Sobresalieron las victorias de Santa Rosa sobre Kimberley y Regatas Coronda ante Macabi, con lo cual ambos estiraron sus arranques ganadores.